Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Всё. Вопрос закрыт". Лавров прервал требования НАТО к России
Газопровод из России в Европу полностью остановлен
Уже не смешно - скорее страшно. Никита Михалков об угрозе России
Дугин объяснил резкие заявления Путина: "Начинается самое интересное"
Главная / Политика

Белорусские "Кибер-Партизаны" распространили в Сети данные окружения Лукашенко

01 ноября 2021, 21:45  •  102 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
В Сеть попала конфиденциальная информация
Представители оппозиционного движения "Кибер-Партизаны Беларуси", которые признаны МВД республики экстремистской организацией, заявили о завладении личными данными сотрудников Фонда социльной защиты населения страны. Хакеры в качестве доказательства прикрепили ряд фотоснимков с персональной информацией окружения действующего президента Белоруссии.
Как пишет "Лента.ру", "Кибер-Партизаны", вероятнее всего, смогли завладеть всей базой данных Фонда соцзащиты.Содержатся такие сведения как ФИО, пол, адрес, номер паспорта, место трудоустройства и даже уплаченная в качестве взносов сумма денежных средств.
Как утверждает источник, можно увидеть личные данные предпринимателя Александра Шакутина, главы пресс-службы Лукашенко Натальи Эйсмонт, представителя верхней палаты парламента Дмитрия Баскова, а также иных лиц, которых многие считают вхожими в круг президента Белоруссии.
"Кибер-Партизаны" заявили, что намерены использовать полученные данные для последующего предупреждения "каждого предприятия", которым они намерены послать некие инструкции.
"Переходите на зарплату "в конвертах", оставайтесь дома, закупайте валюту и продовольственный запас. Только мы сами можем отстоять свою свободу", – говорится в сообщении.
Ранее в ФСБ сообщили о предотвращении попытки убийства Александра Лукашенко. В спецслужбах уточнили, что подозреваемые в государственном перевороте в Белорусии пытались также завладеть имуществом президента республики путем грабежа, заговорщики решили обсудить с исполнителями все детали в ресторане.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





102
Источник
Похожие новости
01 ноября 2021, 00:45
Дугин объяснил резкие заявления Путина: "Начинается самое интересное"
01 ноября 2021, 06:35
Экс-секретарь СНБО предупредил об опасной встрече Путина. Дальше - капитуляция
01 ноября 2021, 02:30
Крушение MH17 - часть спецоперации? Суд в Нидерландах продолжается
01 ноября 2021, 10:05
"Хочу, чтобы русские поняли": глава Молдавии сделала заявление после нового контракта с "Газпромом"
01 ноября 2021, 08:20
"Просто сбежали с этого бала": Депутат Рады назвал двух "предателей" Украины
01 ноября 2021, 14:10
Глава "Нафтогаза" назвал новую причину войны с Россией: Дело не в Донбассе и Крыме
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 ноября 2021, 00:45
Дугин объяснил резкие заявления Путина: "Начинается самое интересное"
01 ноября 2021, 06:35
Экс-секретарь СНБО предупредил об опасной встрече Путина. Дальше - капитуляция
01 ноября 2021, 02:30
Крушение MH17 - часть спецоперации? Суд в Нидерландах продолжается
01 ноября 2021, 09:30
Украина захватила десятки российских локомотивов: это разграбление
01 ноября 2021, 10:05
"Хочу, чтобы русские поняли": глава Молдавии сделала заявление после нового к...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 октября 2021, 09:00
"Газпром" ставит эксперимент на Украине. Ей не нравится
27 октября 2021, 01:10
"Не посоветовались с Украиной": Глава "Нафтогаза" обрушился с критикой на Германию
29 октября 2021, 02:10
Авиакомпании США пригрозили Блинкену. Поводом стали полёты над Россией
29 октября 2021, 00:25
Понты не прошли - началась паника. Зеленский проиграл Донбасс и теряет Украину
29 октября 2021, 02:10
Уничтожать "Байрактары" будут интеллигентно. Секрет ликвидации раскрыл Баранец
27 октября 2021, 02:55
Опытный Лавров загадал Норвегии логическую задачку
30 октября 2021, 18:25
Газопровод из России в Европу полностью остановлен
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.