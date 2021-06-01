Белорусская "угроза безопасности США": по ней ударят главные санкции • 82 • Аналитика © РИА Новости / Егор Еремов Девятнадцатый элемент таблицы Менделеева — калий — может стать первым и главным объектом будущих санкций, которые намерен принять ЕС в отношении Белоруссии. Показатели республики в данной сфере — не цифры, а загляденье: если в 2013 году доля госкомпании, которая экспортирует калий, на мировом рынке составляла 12,5 процента, то к 2019-му она выросла более чем на треть, составив почти 18 процентов. А в абсолютных цифрах производство практически удвоилось (с семи миллионов тонн до 12 миллионов) — "Беларуськалий" обошел даже канадцев, которые считались лидерами этого сегмента рынка. Продукция поставляется на радость потребителям в 138 стран мира. Таковы были данные двухлетней давности. Тогда, напомним, белорусский лидер был вполне себе персоной грата как для его европейских, так и для американских собеседников, принимая у себя участников "нормандской четверки", которые пытались нормализовать ситуацию между Украиной и ДНР-ЛНР. И проводя, например, Европейские олимпийские игры: 200 комплектов наград, состязания по 15 видам спорта и почти четыре тысячи спортсменов из полусотни европейских стран. "Диктаторский режим", как его любят называть сейчас в прессе ЕС, был, видимо, и менее диктаторским, и совсем даже не режимом. А полноценным участником диалога. Так что же должно было произойти, чтобы Брюссель и Вашингтон начали подогревать протесты, а затем, осознав, что "замайданить" внутриполитическую ситуацию в Белоруссии не удастся, перейти уже к прямым провокациям? Совсем не выборы, результаты которых не понравились в столицах по обоим берегам Атлантики. Куда важнее, что калий был признан предыдущей, 45-ой администрацией, "стратегическим сырьем, имеющим значение для безопасности США". Сообщение о существовании такого списка, уже утвержденного соответствующими ведомствами, появилось в мае 2018 года. Агентство Reuters называет калий одним из первых сырьевых элементов, зависимость от внешних поставок которого может привести к неприятным для безопасности США последствиям. Одно из них — "потенциальная слабость Америки перед лицом недружественных действий иностранных государств". Итак, чем же так приглянулся скромный белорусский калий нашим "западным партнерам"? Тем, что это — важнейший биогенный элемент, он незаменим при производстве удобрений. Без калия растения не растут, цветы не цветут и пшеница не колосится. Красавец-калий, если его мало или нет вовсе в почвах, приводит к тому, что то, что посеяно, не всходит, или резко снижается урожайность, или выращенное настолько слабо, что не имеет устойчивости к разнообразным вредителям. Без калия сельское хозяйство, даже если речь идет о шести сотках, может загнуться, а уж если речь идет об аграрной отрасли как о секторе экономики, то тут последствия могут быть просто катастрофическими. И тогда славному "золотому миллиарду" с его "богатыми прилавками" может прийти, если совсем грубо, каюк. То, как реагирует потребитель "цивилизованного мира" даже не на само отсутствие продуктов, а на сугубо гипотетическую вероятность такого отсутствия, все могли видеть в период первой фазы пандемии, когда в Европе в супермаркетах покупатели дрались из-за лишней пачки макарошек и воровали из чужих тележек муку и крупу. Это с одной стороны. А с другой — рейтинговые агентства вроде Fitch не так давно пересмотрели прогнозы, которые касаются цен на калий. И разумеется, в сторону их увеличения. Специфика производства калийных удобрений такова, что поточные линии нужно иногда останавливать, проводить профилактику, что-то чинить, что-то подновлять, что-то заменять. И тогда, разумеется, выход на гора падает. А цена на товар, конечно же, увеличивается. Fitch об этом пишет с плохо скрываемой радостью: "вместо 220 долларов за тонну калий будет стоить 230 долларов — и эта цена останется на самом высоком уровне за последнее десятилетие минимум до 2023 года". © РИА Новости / Егор Еремов Отвалы отработанной породы из шахты рудника на проходческом комплексе производителя калийных минеральных удобрений ОАО "Беларуськалий" в Солигорске Кто может позволить, чтобы такие прибыли да текли бы мимо "правильного" кармана в карман, по мнению Запада, "неправильный"? Разумеется, никто. Поэтому с Белоруссией было решено поступить так, как мы это видели в августе прошлого года. А когда этот план, назовем его "планом А", реализовать не удалось, тогда ввели в действие "план Б". Главное, что не нужно было менять лозунги: они, разумеется, по-прежнему в поддержку свободы, справедливости, честности и демократии. Просто фамилии поменялись. Если осенью прошлого года на штандарты поднимали имена Тихановской и Колесниковой, то сейчас их поменяли на Протасевича. Но, поскольку в современных цветных политтехнологиях без женщин никак нельзя, к Роману Протасевичу присовокупили и Софью Сапегу. Ну а дальше уже дело техники. Провокация — мощная, громкая, чтобы на весь свет. Арест — и тоже громкий. Не забыть о времени действия, о тайминге. Накануне саммита Евросоюза. Очень удобно. Чтобы сразу, одним махом. И осудить, и ввести санкции. Совместив, так сказать, и пиар-акцию — "ЕС на страже свободы слова", — и решение экономической задачи, удалив с рынка мощного конкурента. И главное, что рассмотреть за всеми этими "осуждениями", "возмущениями" и "озабоченностями" реальную картину если не невозможно, то довольно трудно. Скептиков, конечно, насторожила прыть, с которой повестка стартового дня первого очного в этом году саммита 27 стран ЕС была изменена менее чем за сутки, но кто сегодня в Европе слушает скептиков? Наиболее пронырливые все-таки добыли информацию о сути будущих ограничительных мер в отношении Минска, но разве какой экономист сегодня будет всерьез разбираться с тем, что будут делать европейские фермеры, потребности которых на четверть обеспечивал белорусский калий? В Америке отменяют полицию: города оккупируют вооруженные боевики © РИА Новости / Егор Еремов Женщина считает вагоны около отвалов отработанной породы из шахты рудника на проходческом комплексе производителя калийных минеральных удобрений ОАО "Беларуськалий" в Солигорске И кто заплатит за лишние тонны керосина, которые будут вынуждены будут жечь европейские авиаперевозчики, не заходя в воздушное пространство Белоруссии, не имея возможности заправляться в ее аэропортах? Ну уж точно не месье Макрон, не фрау Меркель, не господа премьер-министры из Ирландии, Эстонии, Польши, Латвии и других стран. Платить будут европейцы, которые этих политиков демократически избирали и которые, в точном соответствии с максимой, приписываемой Талейрану, этой власти достойны. Ну а то, что подкладка тяжелого (и чужого) кошелька будет сшита из будущих европейских слез, известно и так. Новый саммит ЕС, который должен утвердить "эффективные", по выражению Жозепа Борреля, санкции в отношении Белоруссии, запланирован на 24-25 июня. Европе стоит сейчас бежать и покупать носовые платочки, чтобы утирать свои слезы — слезы радости, разумеется, — за грядущие прибыли американских химических корпораций. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...





82 Источник Похожие новости Украина отдала железные дороги иностранцам: история успеха США нашли виновника пандемии коронавируса На чём зарабатывает семья Германа Грефа КПРФ кидает «в бой» эксгибиционисток, педофилов и пчеловодов Начнет ли Байден на встрече с Путиным "качать права" От спикера Заксобрания Петербурга избавились, отправив на повышение Новости партнеров