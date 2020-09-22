Белорусская "гуайдиха" получила в Брюсселе "холодный душ" по-ирландски

Светлана Тихановская выступила в Европарламете и ответила на вопросы евродепутатов. Однако не все из них оказались готовы безоговорочно поддержать сбежавшего из страны лидера белорусской оппозиции. Так, например, депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что Тихановская пытается стать вторым Хуаном Гуайдо, который точно таким же способом пытался сместить президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Вы призываете к перевыборам? Я считаю, что превращение вас в Гуайдо Восточной Европы не делает вам чести, - заявил он.

Кроме того, Уоллес осудил призывы Тихановской ввести санкции против Белоруссии. Он напомнил, что подобные ограничительные меры чаще всего бьют по простому народу, а не по представителям власти.

Евродепутат также намекнул, что проблемы, на которые жалуется Тихановская, требуя санкций, широко распространены в Европе. Насилие против протестующих применяется не только в Минске, но также в Париже и Барселоне. А если Тихановская выступает за свободу политзаключённых, ей следует обратить внимание на Каталонию и Великобританию. Ведь один из самых известных политических заключённых, Джулиан Ассанж, в прошлом году был арестован в Лондоне после того, как несколько лет провёл, прячась в посольстве Эквадора.

Примечательно, что Уоллес стал не первым, кто сравнил Тихановскую с Гуайдо. До него эту параллель провёл президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он заявил, что соседние страны пошли по венесуэльскому сценарию, признав белорусскую "гуайдиху" президентом. Журналистка Юлия Витязева заявила, что выступление ирландского евродепутата стало "холодным душем для Хуаниты Тихановской".

Скриншот:Twitter/@Vityzeva