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Белорусская "демократия" в миллионах долларов: Рассекречены "партнёры" USAID
05 сентября 2020, 23:10 • 25 • Политика
Журналисты рассекретили "партнёров" скандально известной западной организации USAID. Белорусская "демократия" оказалась стоимостью в миллионы долларов.
По данным государственного портала usaspending.gov, отслеживающего траты правительственных учреждений США на проекты внутри страны и за рубежом, и официального сайта USAID, организация USAID за 2019-2020 годы выделила на "поддержку демократии" и "свободы СМИ" в Белоруссии $8,5 млн.
Как сообщает агентство RT, ссылаясь на собственное расследование, финансирование осуществлялось не напрямую, а через профильные агентства или некоммерческие фонды, которые работают с Белоруссией. При этом USAID в своих отчётах называет их "партнёрами".
RT нашёл четырёх таких партнёров, которые всячески работают над тем, чтобы приблизить Белоруссию к Западу. Среди них названы: НКО Freedom House, Pact World, World Learning, Консорциум по выборам и укреплению политического процесса (CEPPS).
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