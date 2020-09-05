Белорусская "демократия" в миллионах долларов: Рассекречены "партнёры" USAID

По данным государственного портала usaspending.gov, отслеживающего траты правительственных учреждений США на проекты внутри страны и за рубежом, и официального сайта USAID, организация USAID за 2019-2020 годы выделила на "поддержку демократии" и "свободы СМИ" в Белоруссии $8,5 млн.

Как сообщает агентство RT, ссылаясь на собственное расследование, финансирование осуществлялось не напрямую, а через профильные агентства или некоммерческие фонды, которые работают с Белоруссией. При этом USAID в своих отчётах называет их "партнёрами".

RT нашёл четырёх таких партнёров, которые всячески работают над тем, чтобы приблизить Белоруссию к Западу. Среди них названы: НКО Freedom House, Pact World, World Learning, Консорциум по выборам и укреплению политического процесса (CEPPS).