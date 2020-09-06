Белорусская оппозиция разваливается: "Правая рука" Тихановской сбежала ночью в Польшу

Самопровозглашённый Координационный совет белорусской оппозиции потерял ещё одного высокопоставленного члена. Ольга Ковалькова, доверенное лицо оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, покинула страну.

В настоящий момент оппозиционерка находится в столице Польши, но утверждает, что намерена вернуться в Белоруссию. На пресс-конференции в Варшаве Ковалькова заявила, что её якобы насильно вывезли из страны.

"Они приехали в изолятор, посадили в свою машину, надели капюшон, дали маску, положили на заднее сиденье и вывезли", - заявила доверенное лицо Тихановской.

В белорусском пограничном комитете опровергли слова оппозиционерки. По данным ведомства, Ковалькова сама перешла границу между Белоруссией и Польшей.

"Пятого сентября около двух часов ночи она прибыла в пешем порядке в пункт пропуска "Брузги", прошла пограничный контроль, после чего дождалась ближайшего рейсового автобуса", - говорится в официальном сообщении.

Напомним, что на этой неделе в Польшу сбежал и другой член так называемого Координационного совета. Его в ночи вывез на собственной машине польский посол. Отметим, что Светлана Тихановская также находится не в Белоруссии, а за рубежом. Она получила убежище в Литве и оттуда призывает белорусов выходить на митинги.