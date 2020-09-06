|
Белорусская оппозиция разваливается: "Правая рука" Тихановской сбежала ночью в Польшу
06 сентября 2020, 07:25 • 127 • Политика
Доверенное лицо Тихановской, Ольга Ковалькова, покинула Белоруссию. Оппозиционерка утверждает, что её якобы вывезли из страны, но в пограничном комитете раскрыли правду. "Около двух часов ночи она прибыла в пешем порядке в пункт пропуска "Брузги", прошла пограничный контроль, после чего дождалась ближайшего рейсового автобуса", - гласит официальное сообщение.
Самопровозглашённый Координационный совет белорусской оппозиции потерял ещё одного высокопоставленного члена. Ольга Ковалькова, доверенное лицо оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, покинула страну.
В настоящий момент оппозиционерка находится в столице Польши, но утверждает, что намерена вернуться в Белоруссию. На пресс-конференции в Варшаве Ковалькова заявила, что её якобы насильно вывезли из страны.
В белорусском пограничном комитете опровергли слова оппозиционерки. По данным ведомства, Ковалькова сама перешла границу между Белоруссией и Польшей.
Напомним, что на этой неделе в Польшу сбежал и другой член так называемого Координационного совета. Его в ночи вывез на собственной машине польский посол. Отметим, что Светлана Тихановская также находится не в Белоруссии, а за рубежом. Она получила убежище в Литве и оттуда призывает белорусов выходить на митинги.
127
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 августа 2020, 12:15
|
01 сентября 2020, 11:55
|
30 августа 2020, 15:55
|
01 сентября 2020, 00:00
|
02 сентября 2020, 18:10
|
04 сентября 2020, 02:15
|
02 сентября 2020, 04:25