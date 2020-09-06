Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Полицейский из дела Скрипалей проболтался об "отравлении" Навального
Оппозиция пошла ва-банк? Тихановская предупредила Лукашенко после встречи с Мишу...
Шведы разобрались с "Новичком": "Для Навального у нас плохая ново...
"Я вас разочарую…": Посол России в Белоруссии высказался о единой валю...
Главная / Политика

Белорусская оппозиция разваливается: "Правая рука" Тихановской сбежала ночью в Польшу

06 сентября 2020, 07:25  •  127 • Политика
Доверенное лицо Тихановской, Ольга Ковалькова, покинула Белоруссию. Оппозиционерка утверждает, что её якобы вывезли из страны, но в пограничном комитете раскрыли правду. "Около двух часов ночи она прибыла в пешем порядке в пункт пропуска "Брузги", прошла пограничный контроль, после чего дождалась ближайшего рейсового автобуса", - гласит официальное сообщение.
Самопровозглашённый Координационный совет белорусской оппозиции потерял ещё одного высокопоставленного члена. Ольга Ковалькова, доверенное лицо оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, покинула страну.
В настоящий момент оппозиционерка находится в столице Польши, но утверждает, что намерена вернуться в Белоруссию. На пресс-конференции в Варшаве Ковалькова заявила, что её якобы насильно вывезли из страны.
"Они приехали в изолятор, посадили в свою машину, надели капюшон, дали маску, положили на заднее сиденье и вывезли", - заявила доверенное лицо Тихановской.
В белорусском пограничном комитете опровергли слова оппозиционерки. По данным ведомства, Ковалькова сама перешла границу между Белоруссией и Польшей.
"Пятого сентября около двух часов ночи она прибыла в пешем порядке в пункт пропуска "Брузги", прошла пограничный контроль, после чего дождалась ближайшего рейсового автобуса", - говорится в официальном сообщении.
Напомним, что на этой неделе в Польшу сбежал и другой член так называемого Координационного совета. Его в ночи вывез на собственной машине польский посол. Отметим, что Светлана Тихановская также находится не в Белоруссии, а за рубежом. Она получила убежище в Литве и оттуда призывает белорусов выходить на митинги.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



127
Источник
Похожие новости
05 сентября 2020, 21:20
Или в плен, или рвать за Россию: НАТО публично унизило украинских солдат
05 сентября 2020, 23:10
Дерзкий финт ВВС США у границ России взбесил даже американцев: "Прекратите провоцировать медведя!"
05 сентября 2020, 23:10
Белорусская "демократия" в миллионах долларов: Рассекречены "партнёры" USAID
05 сентября 2020, 23:10
Кто на очереди после Навального? Политолог назвал имя следующего на место "бьюти-блогера"
06 сентября 2020, 02:50
"Навальный уже гуляет по ночным клубам Берлина"? Жириновский назвал единственную причину провокации
06 сентября 2020, 01:00
Кто открыл "ящик Пандоры" для русских? Бояков подсказал оригинальную версию вымирания России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 августа 2020, 12:15
Только не смейтесь… Киев готовится закупить Super истребители
01 сентября 2020, 11:55
Всё! Киев сдался! Украина официально перешла под внешнее управление!
30 августа 2020, 15:55
Украинские нацисты объявили мобилизацию против ХНР и ОНР
01 сентября 2020, 00:00
"Англосаксы не прощают, если их водят за нос": Политолог назвал единственный шанс для Лукашенко
02 сентября 2020, 18:10
«За державу обидно»: голодающий Горбунов дорвался до французской кухни
04 сентября 2020, 02:15
"Я вас разочарую…": Посол России в Белоруссии высказался о единой валюте
02 сентября 2020, 04:25
Момент, как русские разгоняли корабли США возле Аляски, сняли на видео
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.