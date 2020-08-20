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Белорусская оппозиция разрешила Лукашенко участвовать в новых выборах

20 августа 2020, 14:45  •  108 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Внеочередное голосование планируют провести после 5 ноября
Александр Лукашенко является действующим президентом Белоруссии. Это признала член координационного совета по трансферу власти в Республике Мария Колесникова. Однако эти полномочия он получил на выборах в 2015 году. Они истекают 5 ноября 2020 года. После этого оппозиция планирует провести новое голосование за кандидата на пост главы государства.
По словам Колесниковой, новые выборы будут проведены в строгом соответствии с "международными стандартами". Главу ЦИК и весь состав Центризбиркома непременно сменят. Международных наблюдателей обязательно пригласят. И даже разрешат баллотироваться Александру Лукашенко.
"Мы исходим из того, что каждый гражданин Беларуси должен иметь право на участие в выборах", – цитирует Колесникову "Интерфакс".
Впрочем, по ее мнению, Лукашенко сам не захочет участвовать в новых выборах, потому что 9 августа он уже проиграл.
По итогам голосования, Александр Григорьевич получил поддержку 80% избирателей, его ближайшая соперница Светлана Тихановская – менее 10%. Такой результат вызвал недоверие в обществе. Белорусы начали устраивать забастовки и протестные акции, в ЕС отказались признать выборы состоявшимися. В ответ Лукашенко попросил президента РФ Владимира Путина передать западным лидерам требование Минска не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии.
Ранее немецкий политолог Андраш Рац пояснил, почему считает карьеру Александра Лукашенко оконченной, несмотря на прекращение массовых протестов.

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