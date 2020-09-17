Белорусская оппозиция "шантажирует" Баскова: "Откажитесь от минского шабаша…"

Российский певец Николай Басков подвергся нападкам белорусской оппозиции. Страницу артиста в социальной сети Instagram завалили требованиями отменить концерт в Минске, назначенный на 17 сентября.

Чтобы остановить поток требований и угроз, Баскову пришлось закрыть комментарии к своему последнему посту в соцсети. Однако белорусские оппозиционеры продолжили своё дело в комментариях к другим сообщениям артиста.

Минимум пятеро убитых, сотни переживших пытки, тысячи морально покалеченных. И вы собираетесь петь для тех, кто это учинил? Позор!" - пишет ayankouski. Откажитесь от минского шабаша… - требует vladalex4476. Пожалуйста, не выступайте на пролукашенковском концерте, - добавляет e.parkhomenka.

Напомним, что протесты против власти продолжаются в Белоруссии уже больше месяца. Их подогревает и координирует польский Telegram-канал NEXTA, а также сидящие за границей "лидеры" белорусской оппозиции.