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Белорусская оппозиция "шантажирует" Баскова: "Откажитесь от минского шабаша…"

17 сентября 2020, 12:55  •  40 • Политика
Оппозиционеры Белоруссии атаковали Баскова требованиями отменить концерт в Минске. "Откажитесь от минского шабаша…" - гласит типичный комментарий на странице артиста в соцсети Instagram.
Российский певец Николай Басков подвергся нападкам белорусской оппозиции. Страницу артиста в социальной сети Instagram завалили требованиями отменить концерт в Минске, назначенный на 17 сентября.
Чтобы остановить поток требований и угроз, Баскову пришлось закрыть комментарии к своему последнему посту в соцсети. Однако белорусские оппозиционеры продолжили своё дело в комментариях к другим сообщениям артиста.
Минимум пятеро убитых, сотни переживших пытки, тысячи морально покалеченных. И вы собираетесь петь для тех, кто это учинил? Позор!" - пишет ayankouski.
Откажитесь от минского шабаша… - требует vladalex4476.
Пожалуйста, не выступайте на пролукашенковском концерте, - добавляет e.parkhomenka.
Напомним, что протесты против власти продолжаются в Белоруссии уже больше месяца. Их подогревает и координирует польский Telegram-канал NEXTA, а также сидящие за границей "лидеры" белорусской оппозиции.

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