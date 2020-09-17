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Белорусская оппозиция "шантажирует" Баскова: "Откажитесь от минского шабаша…"
17 сентября 2020, 12:55 • 40 • Политика
Оппозиционеры Белоруссии атаковали Баскова требованиями отменить концерт в Минске. "Откажитесь от минского шабаша…" - гласит типичный комментарий на странице артиста в соцсети Instagram.
Российский певец Николай Басков подвергся нападкам белорусской оппозиции. Страницу артиста в социальной сети Instagram завалили требованиями отменить концерт в Минске, назначенный на 17 сентября.
Чтобы остановить поток требований и угроз, Баскову пришлось закрыть комментарии к своему последнему посту в соцсети. Однако белорусские оппозиционеры продолжили своё дело в комментариях к другим сообщениям артиста.
Напомним, что протесты против власти продолжаются в Белоруссии уже больше месяца. Их подогревает и координирует польский Telegram-канал NEXTA, а также сидящие за границей "лидеры" белорусской оппозиции.
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