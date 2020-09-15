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Белорусская оппозиция просит у Брюсселя миллиарды долларов помощи
15 сентября 2020, 19:40 • 94 • Политика
Критики бацьки залезут в долги ради демократизации Республики
Белорусские оппозиционеры ожидают от Евросоюза настоящей финансовой помощи в размере трех-четырех миллиардов долларов в случае смещения с должности действующего президента страны Александра Лукашенко, а не тех денег, которые обещала Россия. Об этом заявил член президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко.
"Мы ожидаем фактически план действий по поддержке демократизации Беларуси с точки зрения того исторического момента, когда мы станем действительно на путь строительства демократической Беларуси", – цитирует беглого оппозиционера РИА "Новости".
По словам Латушко, его соратники хотят от ЕС получить целый пакет материальной поддержки.
"Не вот эти $1,5 млрд, которые предложила восточная страна, а реальной финансовой помощи для стабилизации экономической ситуации в пределах 3-4 миллиардов", – сказал активист.
Он отметил, что данные цифры предварительные.
Также Минск нуждается в реструктуризации долгов, долгосрочных кредитах и помощи Брюсселя в проведении экономических реформ, констатировал Латушко.
На прошлой неделе оппозиционер сообщил, что заручился поддержкой ОБСЕ в вопросе урегулирования политического кризиса в Республике, для чего у организации есть "неожиданные инструменты".
Напомним, накануне по итогам четырехчасовой встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи стало известно о выделении Москвой Минску $1,5 млрд для рефинансирования старых долгов и, собственно, в качестве новой помощи.
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