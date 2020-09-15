Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин ошеломлён: Перед визитом Лукашенко в Сочи Bloomberg узнал о реакции Кремля
Момент, когда Минску пора просить помощи? Коц одним видео показал, как толпа ощу...
Сорви маску с силовика: "Бабий бунт" в Минске пошёл врукопашную. С виз...
"Прямо скажем, плохое начало": Поддубный рассказал о грубой ошибке обр...
Главная / Политика

Белорусская оппозиция просит у Брюсселя миллиарды долларов помощи

15 сентября 2020, 19:40  •  94 • Политика
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Критики бацьки залезут в долги ради демократизации Республики
Белорусские оппозиционеры ожидают от Евросоюза настоящей финансовой помощи в размере трех-четырех миллиардов долларов в случае смещения с должности действующего президента страны Александра Лукашенко, а не тех денег, которые обещала Россия. Об этом заявил член президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко.
"Мы ожидаем фактически план действий по поддержке демократизации Беларуси с точки зрения того исторического момента, когда мы станем действительно на путь строительства демократической Беларуси", – цитирует беглого оппозиционера РИА "Новости".
По словам Латушко, его соратники хотят от ЕС получить целый пакет материальной поддержки.
"Не вот эти $1,5 млрд, которые предложила восточная страна, а реальной финансовой помощи для стабилизации экономической ситуации в пределах 3-4 миллиардов", – сказал активист.
Он отметил, что данные цифры предварительные.
Также Минск нуждается в реструктуризации долгов, долгосрочных кредитах и помощи Брюсселя в проведении экономических реформ, констатировал Латушко.
На прошлой неделе оппозиционер сообщил, что заручился поддержкой ОБСЕ в вопросе урегулирования политического кризиса в Республике, для чего у организации есть "неожиданные инструменты".
Напомним, накануне по итогам четырехчасовой встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи стало известно о выделении Москвой Минску $1,5 млрд для рефинансирования старых долгов и, собственно, в качестве новой помощи.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



94
Источник
Похожие новости
15 сентября 2020, 00:25
"Прямо скажем, плохое начало": Поддубный рассказал о грубой ошибке обратившейся к Путину Тихановской
15 сентября 2020, 00:25
Лукашенко оставили у власти, но с условием: Ещё 2-3 года...
15 сентября 2020, 00:25
Сценарий отравления Навального можно переиграть: Рожин указал на конкретный механизм
15 сентября 2020, 07:45
Иначе Россия поглотит всё: Полякам в случае ухода Лукашенко советуют поторопиться
15 сентября 2020, 13:15
Грядёт реванш? Грузия готова "пустить" русскую кровь - Forbes
15 сентября 2020, 15:05
Началась сборка ядерного планетолёта Путина: Этот корабль перевернёт космическую отрасль - Конаныхин
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 сентября 2020, 00:25
"Прямо скажем, плохое начало": Поддубный рассказал о грубой ошибке обративш...
15 сентября 2020, 00:25
Лукашенко оставили у власти, но с условием: Ещё 2-3 года...
15 сентября 2020, 00:25
Сценарий отравления Навального можно переиграть: Рожин указал на конкретный механизм
15 сентября 2020, 07:45
Иначе Россия поглотит всё: Полякам в случае ухода Лукашенко советуют поторопиться
15 сентября 2020, 13:15
Грядёт реванш? Грузия готова "пустить" русскую кровь - Forbes
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 сентября 2020, 03:15
Украинцы обрушились на Скабееву из-за шутки над Геращенко, но оплошали
10 сентября 2020, 00:20
"Мы его как-то жёстко кинули": Знаменитый помощник Зеленского рассказал про обман Путина
15 сентября 2020, 00:25
"Прямо скажем, плохое начало": Поддубный рассказал о грубой ошибке обратившейся к Путину Тихановской
10 сентября 2020, 04:00
Работали над этим много лет: Педофилия официально узаконена
13 сентября 2020, 09:00
Евросоюз угрожает блокадой. Ядерной державе грозит окончательный распад
09 сентября 2020, 08:45
Омские врачи знали об отравлении Навального, но дело не в "Новичке" - источник консилиума
12 сентября 2020, 17:25
Лавров сделал заявление об ответе Москвы на санкции после атаки на "Северный поток - 2"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.