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Белорусская оппозиция перекрасилась. ОМОН применил водомёты с краской в Минске

23 сентября 2020, 22:55  •  127 • Политика
Бойцы белорусского ОМОНа применили водомёты с краской и дубинки, чтобы отогнать толпу от стелы в Минске. Белорусская оппозиция перекрасилась.
Очередное противостояние сотрудников правоохранительных органов и протестующих произошло в среду возле стелы "Минск - город-герой". Недовольные режимом вышли к памятнику, чтобы провести акцию протеста против инаугурации президента. Однако там их встретили бойцы ОМОНа, вооружённые металлическими щитами.
В определённый момент стражи правопорядка начали разгонять толпу с помощью водомётов с оранжевой краской и дубинок. Отметим, что краска применяется для того, чтобы впоследствии участники протестов не могли скрыться. В белорусской столице начались задержания.
Напомним, что в среду в республике состоялась инаугурация президента Александра Лукашенко, который победил на состоявшихся в августе выборах. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сразу же заявила, что не признаёт инаугурацию законной, а самого Лукашенко - легитимным президентом. Она объявила себя "избранным народом лидером" и призвала правоохранительные органы Белоруссии не исполнять приказов Лукашенко.

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