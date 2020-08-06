Белорусская игра престолов. Эксперт рассказал, зачем Киев и Минск плетут интриги вокруг "наёмников"

В разговоре с Царьградом Гущин прокомментировал недавнее интервью, которое украинский журналист Дмитрий Гордон взял у президента Белоруссии Александра Лукашенко. По его словам, Украина и Белоруссия сейчас пытаются втянуть друг друга в политическую игру.

Киев хочет заручиться ещё одним союзником, который бы выступал вместе с ним против России. Для Минска же переговоры о возможной выдаче "русских наёмников" Киеву - это способ оказать давление на Россию.

При этом собеседник Царьграда подчеркнул: если Белоруссия действительно решится передать Украине российских граждан, это будет иметь для Минска серьёзные последствия.

Я думаю, если это произойдёт, то это будет переходом очень серьёзной красной линии в наших отношениях. И в Минске это не могут не понимать. И я считаю, что, если это произойдёт, то это будет довольно серьезной ошибкой, - отметил Гущин.

Напомним, что речь идёт о 33 российских гражданах, которые были задержаны в Белоруссии по подозрению в подготовке массовых беспорядков. Местные СМИ сообщали, что задержанные - сотрудники ЧВК "Вагнер". По другой информации, российские граждане были сотрудниками охранного предприятия "Мар" и направлялись в Ливию.