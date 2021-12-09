Белорусская делегация назвала цель своего визита в Крым

Фото: Anton Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com

В группу "десанта" из Минска вошли политологи, политики и общественники

Прибывшая сегодня в Крым белорусская делегация общественников и политиков планирует обсудить с российскими коллегами вопросы дальнейшей интеграции Союзного государства. Об этом сообщил научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии, политолог Алексей Дзермант.

"Наш визит связан с активизацией интеграционного процесса и обмена между аналитиками и экспертами мнениями и советами по поводу того, как нам дальше двигаться", – сказал Дзермант.

Он отметил, что перед экспертным сообществом стоит задача "идентифицировать связи России и Белоруссии, и в частности по крымскому направлению".

Как передает РИА "Новости", на полуостров прибыла делегация в составе пяти человек - общественники, политологи, политики. Кроме Дзерманта в нее вошли зампред общественного объединения "Белая Русь" Александр Шатько, член Конституционной комиссии Александр Шпаковский, председатель оргкомитета политической партии "Союз" Сергей Лущ и аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.

Они уже побывали на могиле белорусского поэта Максима Богдановича в Ялте, а в пятницу, 10 декабря, примут участие в Ливадийском форуме, в рамках которого пройдет заседание экспертного клуба "Россия – Белоруссия".

Ранее в четверг Дзермант разместил в соцсети фотографии посещения белорусским "десантом" могилы Богдановича, которому сегодня исполняется 130 лет со дня его рождения.

"Вместе с белорусской диаспорой Крыма почтили его память. Он, кстати, считал, что белорусы, великоросы и украинцы – это три народа общего русского корня", – написал политолог в своем телеграм-канале.

Напомним, в недавнем интервью президент Республики Александр Лукашенко заявил о планах посетить Крым, о чем у него есть договоренность с российским коллегой Владимиром Путиным. Он отметил, что регион де-факто и де-юре стал принадлежать РФ после референдума 2014 года. По словам бацьки, его поездка будет означать признание полуострова частью России.

Позже даже появился возможный график посещения Крыма белорусским лидером. Предполагается, что его визит может состояться в новогодние праздники.

