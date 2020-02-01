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Белоруссию ждёт сценарий Украины и Грузии: Экс-посол Британии заявил о скором "столкновении" Минска и Москвы

01 февраля 2020, 14:24  •  121 • Политика
Москва и Минск непременно "столкнутся", заявил экс-посол Британии. "По моим прогнозам, в ближайшие годы этот вопрос будет возникать. Как случилось в Украине и в Грузии", - сказал он на семинаре в Оксфорде.
В ближайшие годы между Россией и Белоруссией возникнут серьёзные стратегические противоречия - вплоть до "столкновения" между ними. Об этом заявил бывший посол Британии в России Родерик Лайн на семинаре "Свобода слова, общество, медиа" в Оксфорде.
По словам дипломата, вероятность "столкновения" в обозримой перспективе довольно высокая. При этом экс-посол связывает это не с личностями лидеров России и Белоруссии, а с "желанием Минска быть действительно независимым".
Проблема в том, что население Белоруссии хочет быть ближе к Европе... Сейчас Белоруссия имеет возможность открыть двери Европе, так как это путь к модернизации, к более широким инвестициям, - сказал Родерик Лайн.
Он уточнил, что ожидает "столкновение" в течение нескольких ближайших лет. По мнению дипломата, это неизбежно. Также он открыто сравнил ситуацию с тем, что произошло на Украине и в Грузии.
По моим прогнозам, в ближайшие годы этот вопрос будет возникать. Как случилось в Украине и в Грузии... Будущее союзного государства нереалистично, так как это не воля белорусов. Они независимы, и они хотят остаться независимыми, - цитирует EADaily экс-посла Британии.
Напомним, что Евромайдан в 2014 году также проводился под лозунги о "независимости", европейских инвестициях и сближении с Европой. Чем всё это в итоге обернулось - хорошо известно.

Спор с Москвой

Ранее между Минском и Москвой возникли трения из-за поставок нефти. Так, белорусский лидер Александр Лукашенко обвинил ушедший в отставку кабмин России, сформированный Дмитрием Медведевым, в давлении на Минск путём срыва переговоров по вопросам энергоресурсов.
Он даже дошёл до угроз, подчёркивая, что Минск "может и ответить". В эмоциональной части заявления Лукашенко сказал, что кабмин давил "нагло, беспардонно".
После этих заявлений Минск также изъявил готовность получать нефть от иностранцев. На днях белорусские предприятия получили первые поставки норвежского сырья. Впрочем, на этом Минск не остановился, решив привлечь поставщиков из Казахстана.
Причиной таких метаний опять же стало несогласие по цене с Москвой.

По газу - договорились

Однако по газу сторонам всё же удалось прийти к общему знаменателю. Так, на прошлой неделе Александр Лукашенко подписал указ об одобрении проекта протокола о внесении изменений в соглашение с Россией, касающееся поставок газа.
Известно, что он также дал задание своим министрам провести переговоры по проекту протокола, разрешив вносить в него изменения, которые, однако, не должны иметь "принципиального характера".

Досье

"Газпром" и Белоруссия 31 декабря минувшего года подписали протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года и дополнения к контрактам на транзит и поставку топлива, продлевающие их до 2021 года. Согласно подписанным документам, контрактные объёмы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года. В январе-феврале Белоруссия будет получать газ по цене 2019 года - $127 за 1000 куб. м.

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