Белоруссию переименуют на литовский лад

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Когда речь шла о Грузии, Вильнюс был более внимателен к мнению грузин

Минск скоро перестанет быть столицей Белоруссии. Так решили власти Литвы. Они намерены переименовать соседнюю республику на собственный манер.

В литовском варианте Белоруссия станет Gudija, Baltarusia или Baltoji Rusia. Эти названия госкомиссия по языку представит на широкое обсуждение. При этом предложение белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Belarusia и самоназвание Беларусь в Вильнюсе отвергли.

"Литовцы очень не хотят, чтобы их сосед воспринимался как часть России. Об этом открыто говорит глава МИД страны. По-литовски Белоруссия звучит как Baltarusija, что, по их мнению, ассоциируется с Россией, а не Русью",

– пояснила в интервью ИА REX политолог Мария Кан.

Она напомнила, что название Республики Грузия тоже напоминало литовцам о России, поэтому они три года обсуждали новое название и остановились, наконец, на используемом Тбилиси самоназвании Sakartvelas.

В случае с Белоруссией дело пойдет быстрее, уверена политолог. Вильнюс считает Тихановскую официальным представителем Минска и, наверняка, получит от оппозиционерки согласие на любой вариант, поскольку та сама и инициировала этот процесс.

Другое дело, не понятно, продолжит ли Вильнюс кампанию по переименованию других иностранных топонимов, например, польских, названия которых укоренились в Литве с советских времен. Если следовать логике властей Литвы, что названия других государств должны быть полностью или хотя бы частично литвинизированы, республику ждет волна больших географических перемен.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко решил наказать Вильнюс за его позицию по отношению к Минску, и перевел часть транзита с Литвы на Россию.