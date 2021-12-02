Белоруссию наказали за "гибридные действия" новыми санкциями

ЕС принял пятый пакет санкций против Белоруссии в связи с миграционным кризисом.

В Евросоюзе объявили о введении пятого пакета санкций в отношении Белоруссии. В распространённом заявлении Совета ЕС говорится, что ограничения вводятся из-за "гибридных действий Белоруссии по инструментализации мигрантов". Целью такого "вредительства" ЕС считает попытку оказать давление на Европу.

Отмечается, что запретительные меры будут введены в отношении как юридических, так и физических лиц.

Санкции вступят в силу с момента публикации в "Официальном журнале ЕС" в четверг, говорится в официальном заявлении Совета ЕС.

Ранее в СМИ сообщалось, что под ограничения может попасть авиакомпания "Белавиа", в отношении которой уже были приняты ограничения после инцидента с журналистом, снятым с рейса Ryanair.

Пятый пакет санкций ЕС против Белоруссии предусматривает рестрикции в отношении 11 юридических лиц, сообщил замглавы МИД Польши.