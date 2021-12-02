|
Белоруссию наказали за "гибридные действия" новыми санкциями
02 декабря 2021, 18:45 • 55 • Политика
ЕС принял пятый пакет санкций против Белоруссии в связи с миграционным кризисом.
В Евросоюзе объявили о введении пятого пакета санкций в отношении Белоруссии. В распространённом заявлении Совета ЕС говорится, что ограничения вводятся из-за "гибридных действий Белоруссии по инструментализации мигрантов". Целью такого "вредительства" ЕС считает попытку оказать давление на Европу.
Отмечается, что запретительные меры будут введены в отношении как юридических, так и физических лиц.
Санкции вступят в силу с момента публикации в "Официальном журнале ЕС" в четверг, говорится в официальном заявлении Совета ЕС.
Ранее в СМИ сообщалось, что под ограничения может попасть авиакомпания "Белавиа", в отношении которой уже были приняты ограничения после инцидента с журналистом, снятым с рейса Ryanair.
Пятый пакет санкций ЕС против Белоруссии предусматривает рестрикции в отношении 11 юридических лиц, сообщил замглавы МИД Польши.
Подпишитесь на нас
55
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 ноября 2021, 11:35
|
01 декабря 2021, 20:00
|
02 декабря 2021, 01:15
|
26 ноября 2021, 04:40
|
27 ноября 2021, 17:25
|
26 ноября 2021, 08:45
|
28 ноября 2021, 15:35