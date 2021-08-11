Белоруссия жестко ответила на санкции США

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В Республике вновь не будет американского посла

Накануне, 10 августа, США ввели новые санкции против Белоруссии на фоне скандала с легкоатлеткой Кристиной Тимановской. Минск поспешил ответить Вашингтону жесткими мерами.

Так, 11 августа в белорусский МИД пригласили "на ковер" временно поверенного в делах США. Американцам предложили снизить количество сотрудников их посольства в Минске до пяти человек к 1 сентября. Также Белоруссия отозвала согласие на назначение Джули Фишер послом США в стране.

Также Республика решила заморозить все проекты, которые ведутся с правительством США, пока между странами не восстановятся отношения.

Напомним, 10 августа США признали Белоруссию "чрезвычайной" угрозой для безопасности своей страны. Новые американские рестрикции коснулись не только особо важных сфер экономики, в том числе энергетику и оборонку, но и "Беларуськалия", а также Белорусского олимпийского комитета.

9 августа 2020 года прошли выборы президента Белоруссии, на которых победил Александр Лукашенко. Запад итоги голосования не признал. В начале августа этого года в США пообещали Минску "подарок" к годовщине выборов. Свой презент сделала и Великобритания, которая обвиняет Белоруссию в "продолжении подрыва демократии и нарушении прав человека". Новый виток скандала вокруг Белоруссии произошел во время Олимпийских игр – 2020 в Токио. Легкоатлетка Кристина Тимановская заявила, что ее насильно пытаются вывезти домой после критики начальства. В итоге она уехала в Польшу, отказавшись возвращаться на родину.