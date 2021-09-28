Белоруссия заживёт по-новому: Лукашенко готов к переменам

Не позднее февраля 2022 года в Белоруссии пройдёт референдум по новой конституции - проект закона уже готов, заявил Александр Лукашенко. Судя по всему, белорусский лидер готов к переменам: он даже предложил наделить Всебелорусское народное собрание правом вносить изменения в конституцию страны.

Выступая сегодня на расширенном заседании Конституционной комиссии, глава Белоруссии Александр Лукашенко предложил закрепить за Всебелорусским народным собранием право вносить коррективы в конституцию. Это право, уточнил президент, должно быть прописано в новом проекте Основного закона страны, который в скором времени представят для народного голосования.

"Законотворчество - это серьёзная вещь", - цитирует белорусского лидера агентство "БелТА".

По словам Лукашенко, референдум по новой редакции конституции Белоруссии состоится не позднее февраля 2022 года. Он уточнил, что проект документа уже готов.

Лукашенко особо подчеркнул, что все действия по внесению изменений в конституцию должны способствовать консолидации белорусского общества.

Справка Царьграда: Всебелорусское народное собрание - общее собрание представителей белорусского правительства и других ветвей власти, руководителей и тружеников предприятий, деятелей науки и культуры. На собрание выдвигаются делегаты со всех регионов страны. Оценивается действие власти за прошедшие пять лет и определяются основные направления и параметры развития государства, выработка плана экономического и социального развития страны на предстоящий пятилетний срок.