Белоруссия закрыла границы с Польшей, Прибалтикой и Украиной

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В страну не могут вернуться даже граждане Республики

Белоруссия закрыла все свои границы на въезд в страну из-за тяжелой ситуации с эпидемией COVID-19 в соседних государствах. Исключение составляет Россия.

"В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины", – цитирует погранведомство Республики издание TUT.by.

Отмечается, что под ограничения не попали сотрудники диппредставительств и консульских учреждений, водители транспортных средств, выполняющих международные перевозки, члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Между тем, пункт пропуска в Национальном аэропорту Минска работает в обычном режиме.

По данным издания, сейчас в страну не могут вернуться из вышеозначенных стран граждане Белоруссии.

Представители "закрытых" государств сообщили, что данный запрет стал для них неожиданностью.

"От уполномоченных Службы охраны госграницы (СОГГЛ) мы узнали, что на границе Литвы и Беларуси не пропускают легкий транспорт, мотивируя ковидом", – сказала BNS советник министра внутренних дел Божена Заборовска-Зданович. Ее слова приводит издание Delfi.

Из-за ситуации на границе Минсктранс с сегодняшнего дня приостанавливает выполнение международных рейсов, говорится в телеграм-канале Sputnik Беларусь.

Напомним, власти Белоруссии впервые закрыли свою границу с начала пандемии коронавируса, который стал распространяться с марта 2020 года.

