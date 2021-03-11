Белоруссия высылает польского консула из Бреста

Польский консул принял участие в акции, посвящённой памяти «проклятых солдат»

В МИД Республики Беларусь приняли решение выслать из страны консула Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюка, о чём сообщили Временному Поверенному в делах Польши в Беларуси Мартину Войцеховскому, предложив Тимофеюку покинуть территорию Беларуси.

Войцеховскому также был заявлен протест в связи с участием консула в акции, посвящённой «дню проклятых солдат». Акция эта проходила 28 февраля в Бресте, на мероприятии присутствовал не только польский консул, но и представители НПО и молодёжных организаций, связанных с Польшей.

«Принципиальная и последовательная позиция белорусской стороны в отношении «проклятых солдат» и их типичных представителей – «банды Бурого» остаётся неизменной и неоднократно доводилась до польской стороны. Абсолютно неприемлемы для нас героизация военных преступников, циничное оправдание геноцида белорусского народа, грубейшие нарушения обязательств польской стороны по недопущению героизации нацизма»,

– говорится в заявлении МИД Беларуси.

«Проклятые солдаты» – антикоммунистическое польское подполье, во главе которого стоял Ромуальд Райс («Бурый»), прославились не столько своей борьбой с советской властью на территории послевоенной Польши и приграничных с ней районах, сколько зверским уничтожением местного населения – и польского, и белорусского. В последние годы в Польше проводится героизация «проклятых солдат», а их зверства оправдывают тем, что у них «не было другого выхода в борьбе с советской властью».

Тем не менее, в Белоруссии эти зверства ещё помнят.

«Память о сожжённых деревнях, сотнях убитых и искалеченных мирных граждан священна для нашей страны. И Беларусь, и Польша заплатили колоссальную цену за выживание своих народов в той страшной войне. Участием в указанном мероприятии польский представитель грубо нарушил нормы международного права, в частности – Венскую конвенцию о консульских сношениях»,

– напомнили во внешнеполитическом ведомстве Беларуси.

В Польше назвали решение белорусского МИД «необоснованным» и пообещали отреагировать «оперативно и адекватно». При этом заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач призвал власти Беларуси «освободить политических заключённых и восстановить гражданские свободы».

«Высылка дипломата – это суверенное решение страны. Однако в ситуации, когда нет оснований для таких действий, мы считаем это действие политически мотивированным. Белорусские власти, приняв такое решение, существенно ограничили пространство для сотрудничества, исключив возможность диалога»,

– цитирует Пшидача интернет-издание Polskie radio.