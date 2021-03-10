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Белоруссия высылает генконсула Польши за участие в восхвалении убийц – польских «проклятых солдат»

10 марта 2021, 16:05  •  114 • Украина
Минск выдворяет из страны польского консула в Бресте Ежи Тимофеюка за участие в мероприятии в честь «проклятых солдат» – членов польского антисоветского бандподполья. Тимофеюк присутствовал в качестве почётного гостя на встрече с харцерами (аналог пионеров) из польских общественных организаций в Белоруссии.
Тимофеюк грубо нарушил положения Венской конвенции о консульских сношениях.
«Временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский 9 марта был вызван в МИД. Во время встречи польскому дипломату был заявлен решительный протест в связи с участием консула Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюка в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат", прошедшем 28 февраля в Бресте с участием представителей связанных с Польшей неправительственных и молодежных организаций»,
говорится в официальном заявлении МИД Белоруссии.
Минск неоднократно подчёркивал недопустимость героизации польских боевиков, виновных в гибели мирного населения Советской Белоруссии. В частности, речь идёт о Ромуальде Райсе, банда которого в 1946 г. совершала нападения на белорусские деревни Шпаки, Залешаны, Концовизна и др. В 1948 г. бандит был схвачен, а в 1949 г. расстрелян по приговору суда Польской Народной Республики.
После краха социализма в Польше Райса объявили героем. Польские историки принялись за сочинение версий событий 1946 года. Сначала заявили, что Райс не отдавал приказа об убийстве мирных белорусов и не несёт за это личной ответственности. Потом придумали, что Райс всё знал, но убитые сотрудничали с советскими властями, поэтому их убили правильно. Ответа на вопрос, почему польские бандиты стреляли даже в женщин и детей, польские историки не дают.
Минск назвал чествование Райса и его головорезов разновидностью прославления нацизма. Армия Крайова (АК) как самая крупная антисоветская подпольная структура приступила к ситуативному сотрудничеству с гитлеровцами в 1943 г. Контакты офицеров АК с немцами отмечались и в 1944-1945 гг. Райс руководствовался тактикой нацистов для усмирения деревень в Западной Белоруссии.
Минск указал Варшаве на то, что попытка экспортировать культ "проклятых солдат" в Белоруссию способствует разжиганию расовой, религиозной и социальной вражды в республике.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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