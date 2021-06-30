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Белоруссия выходит из «Восточного партнёрства»

30 июня 2021, 01:20  •  60 • Украина
Минск всегда готов к сотрудничеству с ЕС – «на основе принципов равноправия и взаимного уважения»
Белоруссия приняла решение приостановить своё участие в проекте Евросоюза «Восточное партнёрство» и начинает процедуру приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС.
«Мы не можем выполнять свои обязательства в рамках данного Соглашения в условиях введённых Евросоюзом санкций и ограничений. С глубоким сожалением констатируем, что вынужденная приостановка действия Соглашения негативно скажется на взаимодействии с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией», – говорится в сообщении пресс-службы МИД Беларуси.
Кроме того, отзывается в Минск для консультаций Постоянный представитель Республики Беларусь при Евросоюзе, так же как и главе Представительства ЕС в Минске предлагается выехать в Брюссель – донести своему руководству «позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций».
Глава Евросовета Шарль Мишель назвал решение Минска «шагом назад», отметив, что выход Беларуси из проекта «Восточное партнёрство» усилит напряжённость и приведёт к «негативным последствиям для народа Белоруссии».
В Брюсселе также заявили, что сожалеют о подобном решении, принятом в Минске.
«Евросоюз сожалеет о решении режима Лукашенко приостановить своё участие в программе «Восточного партнёрства». Эта программа направлена на укрепление отношений между Евросоюзом и странами-партнёрами. ЕС остаётся открыт для работы с белорусским народом в рамках программы «Восточного партнёрства» и будет продолжать поддерживать белорусский народ и гражданское общество, а также их демократические устремления», – заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.
Зато в Вильнюсе посчитали решение Минска о выходе из «Восточного партнёрства» не имеющим силы, ведь в Литве не признают власть Белоруссии легитимной. Для них легитимная власть – это Светлана Тихановская, а она ничего не говорила о выходе из европейского проекта.
«Такие решения незаконными руководителями не принимаются. За гражданами Белоруссии остаётся право пользоваться преимуществами в рамках программы «Восточное партнёрство». Предложение ЕС о проведении реформ и помощи остаётся для демократической Белоруссии в силе», – цитирует пресс-служба МИД Литвы министра иностранных дел страны Габриэлюса Ландсбергиса.
Между тем в МИД Белоруссии прорабатывают и другие ответные меры на европейские санкции, в том числе экономические. Однако в Министерстве подчёркивают, что всегда готовы к сотрудничеству с Евросоюзом, однако только «на основе принципов равноправия и взаимного уважения».
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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