|
Белоруссия возвращает американских дипломатов в Минск и отказывается видеть угрозу в НАТО
31 января 2019, 19:24 • 114 • Политика
Власти Белоруссия решили вернуть американских дипломатов в посольство США в Минске и выразили заинтересованность в нормализации диалога с Вашингтоном и Брюсселем. Они также отказываются видеть угрозу в активности НАТО в Восточной Европе.
Власти Белоруссии приняли решение снять ограничение на максимально разрешенное число американских дипломатов, которым разрешено находиться на территории страны. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел республики Олег Кравченко в рамках выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне.
Минске выступает за нормализацию диалога с США и ЕС, однако для этого необходимо проделать огромную работу, а процесс возращения дипломатов растянется на годы. При этом белорусская сторона также заинтересована в сотрудничестве с Москвой.
Кравченко добавил, что руководство страны не видит прямой для себя угрозы в росте активности НАТО на востоке Европы, хотя и не приветствует этого.
Напомним, сейчас посольства США и Белоруссии в Минске и Вашингтоне возглавляют временные поверенные.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
114
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 января 2019, 14:39
|
25 января 2019, 02:24
|
29 января 2019, 02:24
|
25 января 2019, 23:39
|
27 января 2019, 14:39
|
31 января 2019, 01:24
|
26 января 2019, 17:24