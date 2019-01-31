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Белоруссия возвращает американских дипломатов в Минск и отказывается видеть угрозу в НАТО

31 января 2019, 19:24  •  114 • Политика
Власти Белоруссия решили вернуть американских дипломатов в посольство США в Минске и выразили заинтересованность в нормализации диалога с Вашингтоном и Брюсселем. Они также отказываются видеть угрозу в активности НАТО в Восточной Европе.
Власти Белоруссии приняли решение снять ограничение на максимально разрешенное число американских дипломатов, которым разрешено находиться на территории страны. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел республики Олег Кравченко в рамках выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне.
Минске выступает за нормализацию диалога с США и ЕС, однако для этого необходимо проделать огромную работу, а процесс возращения дипломатов растянется на годы. При этом белорусская сторона также заинтересована в сотрудничестве с Москвой.
Кравченко добавил, что руководство страны не видит прямой для себя угрозы в росте активности НАТО на востоке Европы, хотя и не приветствует этого.
Напомним, сейчас посольства США и Белоруссии в Минске и Вашингтоне возглавляют временные поверенные.

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