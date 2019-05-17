Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефти на Украину

Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Украины в связи с отсутствием там свободных резервуаров для откачки некачественного сырья.

Об этом сообщили в концерне «Белнефтехим».

«Транзитные прокачки в направлении Украины нестабильны и в настоящее время приостановлены из-за отсутствия свободных резервуаров на украинской территории для откачки «грязной» нефти, находящейся в трубопроводе», — говорится в сообщении пресс-службы на сайте концерна.

Ожидается, что транзит будет восстановлен в ночь с 19 на 20 мая.

В концерне также отметили, что транзит нефти приостановлен и в направлении Польши.

Ранее заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко заявил о планах белорусской стороны добиваться компенсации потерь из-за некачественной российской нефти.