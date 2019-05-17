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Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефти на Украину
17 мая 2019, 17:39 • 90 • Украина
Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Украины в связи с отсутствием там свободных резервуаров для откачки некачественного сырья.
РИА Новости
Об этом сообщили в концерне «Белнефтехим».
«Транзитные прокачки в направлении Украины нестабильны и в настоящее время приостановлены из-за отсутствия свободных резервуаров на украинской территории для откачки «грязной» нефти, находящейся в трубопроводе», — говорится в сообщении пресс-службы на сайте концерна.
Ожидается, что транзит будет восстановлен в ночь с 19 на 20 мая.
В концерне также отметили, что транзит нефти приостановлен и в направлении Польши.
Ранее заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко заявил о планах белорусской стороны добиваться компенсации потерь из-за некачественной российской нефти.
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