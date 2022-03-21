Белоруссия вернёт долги России, но позже. В Минске рассказали о послаблениях

Белоруссия вернёт долги России, но позже. В Минске рассказали о полученных послаблениях, о которых договорились в ходе контактов с Москвой. Теперь республика сможет закрыть свои обязательства перед нашей страной по госкредитам на пять-шесть лет позже изначальных дат.

Глава белорусского Минфина Юрий Селиверстов в комментарии для канала "Беларусь 1" передал, что Минск сможет закрыть свои обязательства перед Россией по госкредитам на пять-шесть лет позже изначальных дат.

Соответствующие договорённости были достигнуты в ходе консультаций с Москвой. Он пояснил, что данные соглашения помогут в настоящее время мобилизовать больше ресурсов, необходимых для преодоления кризиса.

Частично средства, которые должны были пойти на погашение займов, перенаправят на помощь тем сферам экономики, которые смогут обеспечить укрепление торговых связей между Россией и Белоруссией в нынешний острый период санкционного давления со стороны Запада.

Селиверстов также выразил уверенность, что нынешние обстоятельства поспособствуют постепенному отказу от доллара во взаиморасчётах. Его полностью заменят национальные валюты или русский рубль.