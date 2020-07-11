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Белоруссия в опасности! Лукашенко сформулировал главную задачу страны
11 июля 2020, 04:00 • 51 • В мире
Белорусский лидер Александр Лукашенко сформулировал главную задачу страны на сегодняшний день. Она заключается в сохранении независимости республики. По его мнению, Белоруссия сейчас находится в опасности: ей грозит развал.
Белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью для местных изданий сообщил, что республика находится под угрозой распада.
Он отметил, что ключевой целью на сегодняшний день является сохранение независимости страны, намекнув на всплеск активности представителей оппозиции в преддверии президентских выборов.
По его мнению, изменения в республике должны осуществляться в соответствии с Конституцией, "а не от майдана". Второй путь опасен тем, что Белоруссия в конечном счёте отречётся от собственной истории, отметил Лукашенко.
Напомним, голосование за президента страны запланировано на 9 августа. Ранее правоохранители задержали ряд оппозиционных лидеров, в том числе предполагаемого главного конкурента Лукашенко Виктора Бабарико. Он подозревается в неуплате налогов.
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