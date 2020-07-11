Белоруссия в опасности! Лукашенко сформулировал главную задачу страны

Белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью для местных изданий сообщил, что республика находится под угрозой распада.

Он отметил, что ключевой целью на сегодняшний день является сохранение независимости страны, намекнув на всплеск активности представителей оппозиции в преддверии президентских выборов.

"Не хочется, чтобы завтра рухнуло всё то, что не только я - мы создавали собственными руками, и чтобы кто-то пришёл и начал проводить эксперименты", - подчеркнул глава государства.

По его мнению, изменения в республике должны осуществляться в соответствии с Конституцией, "а не от майдана". Второй путь опасен тем, что Белоруссия в конечном счёте отречётся от собственной истории, отметил Лукашенко.

Напомним, голосование за президента страны запланировано на 9 августа. Ранее правоохранители задержали ряд оппозиционных лидеров, в том числе предполагаемого главного конкурента Лукашенко Виктора Бабарико. Он подозревается в неуплате налогов.