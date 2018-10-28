Белоруссия в нагрузку: РФ накрыла Калининград «Самаркандом»

Министерство обороны России разместило в Калининградской области и Белоруссии комплексы радиоэлектронного подавления (РЭП) «Самарканд». Данные об этом ведомство опубликовало на сайте госзакупок.

Согласно документам, в 13 воинских частях по всей России поставлены 16 комплексов РЭП модификаций «Самарканд-У», «Самарканд ПУ-ПРД-Д» и «Самарканд СУ-ПРД-К2». Получившие на вооружение РЭП части, кроме Белоруссии и Калининграда, расположены в Краснодарском крае, Приморье, Еврейской автономной области, а также в Архангельской, Мурманской, Нижегородской и Московской областях.

В тендере на «Самарканды» говорится о доработке, монтаже и подключении составных частей комплекса к системе передачи данных российского Минобороны. Стоимость контракта составляет 61 млн рублей, он должен быть выполнен до 10 ноября 2019 года. Проект финансируется из госбюджета, отмечает НСН.

Военное ведомство РФ ни разу не раскрывало тактико-технические характеристики РЭП «Самарканд». Весной 2017 года этот комплекс поступил на вооружение Северного флота России.

В Калининградской области дислоцирована мощная и самодостаточная группировка российского Военно-морского флота, в числе которого и малые артиллерийские корабли проекта 21630 с вертикальной пусковой установкой комплекса 3Р-14 УКСК, способного разместить восемь крылатых ракет «Калибр», сообщает ФАН.

Морская, противолодочная и противовоздушная оборона также может использовать и другие боевые корабли, сообщается в статье. В их числе эскадренные миноносцы, сторожевые корабли, корветы и ракетные крейсеры.

К тому же, как отмечает издание, наибольшая опасность исходит от ракетных комплексов «Искандер-М» наряду с крылатыми ракетами Х-55 и Х-101, находящимися в распоряжении ВКС России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о размещении ракетного комплекса «Искандер» в Калининградской области заявил, что Россия «никому не угрожает», однако при этом имеет полное суверенное право размещать вооружения на своей территории.

Неделей ранее американский телеканал СNN опубликовал фотографии стройки в Калининграде, сделанные частной спутниковой компанией ImageSat International из Израиля, и назвал это созданием «ядерного бункера». При этом в материале не поясняется, что именно делает эту стройку относящейся к ядерному убежищу. Аналитики, опрошенные CNN, считают по крайней мере один из этих объектов бункером для хранения ядерного оружия. На еще одном комплекте изображений видны работы по постройке как минимум 40 новых бункеров вблизи Приморска.

Бывший глава международно-договорного управления Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Евгений Бужинский указал, что РФ имеет право размещать в этом регионе и ракетные комплексы «Искандер-М», и флот, и любые другие виды вооружения.

«Еще во времена СССР, когда Калининградская область не была эксклавом, там все было. Никто оттуда ничего перемещать не собирался и не собирается. То есть осталась вся группировка, которая там была. Ничего нового не появилось»,

— подчеркнул военный.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на совместной коллегии военных ведомств РФ и Белоруссии заявил, что военная активность НАТО у границ РФ достигла наиболее высокого уровня со времен холодной войны, и для этого альянс «использует миф» о российской угрозе. «Фиксируется значительный рост разведывательной активности НАТО на Балтике и Черноморском регионе. Только в этом году самолеты ВКС (военно-космических сил) России поднимались на перехват возможных нарушителей государственной границы более 120 раз», — сообщил Шойгу.

Министр обороны отметил, что на учениях у российских границ военные НАТО отрабатывают боевые действия наступательного характера.

При этом через пару дней после этого посол Российской Федерации в Белоруссии Михаил Бабич заявил о том, что Россия не допустит никакого военного давления на своего соседа и главного стратегического партнера в Восточной Европе. По словам Бабича, любая агрессия в отношении Белоруссии будет расцениваться как нападение на Российскую Федерацию, вследствие чего будут предприняты все меры для того, чтобы полностью подавить агрессора.