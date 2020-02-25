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Белоруссия в марте начнёт импорт по нефтепроводу «Одесса — Броды»

25 февраля 2020, 17:09  •  72 • Украина
Зампред концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов заявил, что поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы по нефтепроводу «Одесса — Броды» начнутся в марте.
 
© Андрей Александров РИА Новости
 

«Поставки по «Одесса — Броды» начнутся в ближайшее время — в марте. Объём — несколько танкеров», — приводит Интерфакс слова Сизова.

Ранее Сизов заявил, что Белоруссия подписала с Россией протокол о компенсации издержек в связи с поставками в апреле 2019 года загрязнённой хлоридами нефти, сумма определится, исходя из расчёта $15 за баррель.

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