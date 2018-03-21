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Белоруссия тоже не святая: Лукашенко рассказал о братских отношениях Минска и Москвы

21 марта 2018, 03:09  •  57 • Политика
Президент Белоруссии объяснил, почему русские и белорусы навсегда останутся братскими народами.
Народы Белоруссии и России останутся братскими, несмотря ни на какие проблемы и разногласия между странами. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с творческой молодежью в Белорусском государственном молодежном театре.
Лукашенко отметил, что между Россией и Белоруссией происходило множество самых разных инцидентов, от продуктовых эмбарго до проблем с поставками нефти и газа. Однако Белоруссия в этом плане сама не святая, подчеркнул белорусский лидер. Он отметил, что политики для того и существуют, чтобы решать подобные вопросы, а русские и белорусы как были братьями, так навсегда ими и останутся.
"Русские - это наши братья, они разные, бывают, хорошие и плохие... Всякое бывает, я это все пережил сполна, так и мы же не святые", - сказал Лукашенко.
Он напомнил, что какая бы беда ни приключалась с Белоруссией, именно Россия всегда первая протягивала руку помощи.
Также белорусский лидер добавил, что нынешняя политическая обстановка вокруг очень и очень напряжена. С одной стороны на страну давят страны Запада, с другой стороны под боком находится Украина, в которой идет гражданская война. В такой ситуации руководство страны должно быть особенно бдительным.

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