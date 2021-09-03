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Белоруссия стягивает войска с границе с ЕС

03 сентября 2021, 09:05  •  126 • Политика
Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
На помощь пограничникам отправили вооруженные силы и внутренние войска
Границу Белоруссии с Европейским союзом теперь будут охранять дополнительные вооруженные силы и внутренние войска страны. 
Устав от обвинений Запада в том, что Республика намеренно создает миграционный кризис, Александр Лукашенко поручил военным охранять каждый метр границы. Это решение было принято исходя из необходимости обеспечить безопасность граждан РБ. 
На границе уже было увеличено количество нарядов, привлекли и дополнительные силы. 
"В том числе вооруженных сил и внутренних войск. Они находятся сейчас на государственной границе Беларуси со странами Евросоюза с целью усиления ее охраны и оказания помощи пограничникам в решении задач по пресечению внешних угроз", 
– объяснил зампредседателя государственного погранкомитета Белоруссии Роман Подлинев в разговоре с РИА "Новости". 
На границе с Украиной все остается по-прежнему. Пограничники пока справляются своими силами, но руководство страны все равно предприняло меры по усилению охраны. 
Такие изменения в системе охраны государства были предприняты для того, чтобы не допустить проникновения в страну оружия, запрещенных веществ и радикальных групп, уточняет "Свободная пресса". 
Так или иначе, продолжил Подлинев, обстановка в стране остается стабильной, поскольку принятые превентивные меры позволяют держать ситуацию под контролем. 
Напомним, что днем ранее Польша ввела режим ЧП на границе с Белоруссией. Виной тому все тот же миграционный кризис. За минувший месяц поляки насчитали свыше трех тысяч попыток нелегального пересечения границы со стороны РБ. 

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