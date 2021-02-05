Белоруссия станет полем битвы: Лукашенко предупредил о "войнушке"

Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Другие страны будут решать свои вопросы на территории Республики

Белоруссия оказалась не пороге войны, причем не гражданской, а международной. Чтобы не допустить хаоса, необходимо больше внимания уделять молодежи. Своими опасениями поделился Александр Лукашенко во время общения с представителями научной сферы.

"Если не переломим ситуацию, мы подойдем к войнушке",

– заявил президент, отметив, что о возможных проблемах в будущем указали послевыборные события. Нужно серьезнее обучать молодежь, чтобы уберечь ее от ужасного будущего. И для этого им нужны хорошие преподаватели, добавил лидер Республики.

Лукашенко сообщил, что в условиях геополитического разлома Белоруссии не удастся удержаться в рамках гражданской войны – вмешаются другие страны. Слова президента приводит БелТа:

"Я часто намекаю: смотрите, чтобы наша Беларусь не стала полем битвы, полем войны, где будут решаться не наши вопросы".

Ранее эксперт объяснил стратегию Запада по противостоянию Лукашенко. Политолог считает, что таким образом страны НАТО пытаются добраться до России.