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Белоруссия стала полигоном для испытания новых технологий дестабилизации - эксперты

28 августа 2020, 14:25  •  116 • Политика
Как считают эксперты, Белоруссия стала полигоном для испытания новых технологий политической дестабилизации, а главными мишенями являются Россия и Казахстан. Однако в Кремле уже сделали выводы, сформировав резерв из силовиков.
Россия действует на опережение, решив сформировать резерв силовиков, которые окажут поддержку властям Белоруссии в случае дестабилизации политической обстановки. Об этом Ura.ru заявил подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о формировании резерва из сотрудников правоохранительных органов. В его состав войдут бойцы Силы специальных операций (ССО), которые подчиняются лично главе государства.
По мнению Филатова, в условиях политической нестабильности не исключена попытка внешнего вмешательства в дела Белоруссии. И российский спецназ будет задействован только в случае внешней угрозы или для борьбы с террористами.
"От соседских пограничных стран возможны недружеские действия... Мы будем защищать союзное государство как своё. Ничего особенного нет", - уверен эксперт.
Политолог Дмитрий Евстафьев добавил, что Белоруссия оказалась полигоном, на котором Запад попытался опробовать новые технологии управляемой нестабильности. Но главными целями являются Россия и Казахстан.
"Поэтому президент Владимир Путин очень чётко дал понять, что ситуация прочувствована, понята и принимаются меры", - цитирует его слова РИА ФАН.

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