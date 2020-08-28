Белоруссия стала полигоном для испытания новых технологий дестабилизации - эксперты

Россия действует на опережение, решив сформировать резерв силовиков, которые окажут поддержку властям Белоруссии в случае дестабилизации политической обстановки. Об этом Ura.ru заявил подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о формировании резерва из сотрудников правоохранительных органов. В его состав войдут бойцы Силы специальных операций (ССО), которые подчиняются лично главе государства.

По мнению Филатова, в условиях политической нестабильности не исключена попытка внешнего вмешательства в дела Белоруссии. И российский спецназ будет задействован только в случае внешней угрозы или для борьбы с террористами.

"От соседских пограничных стран возможны недружеские действия... Мы будем защищать союзное государство как своё. Ничего особенного нет", - уверен эксперт.

Политолог Дмитрий Евстафьев добавил, что Белоруссия оказалась полигоном, на котором Запад попытался опробовать новые технологии управляемой нестабильности. Но главными целями являются Россия и Казахстан.

"Поэтому президент Владимир Путин очень чётко дал понять, что ситуация прочувствована, понята и принимаются меры", - цитирует его слова РИА ФАН.