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Белоруссия сохранит суверенитет после объединения с Россией – МИД РБ

31 мая 2021, 11:45  •  191 • Политика
Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Согласование последних двух "дорожных карт" по интеграции планируется завершить к осени 2021 года
Создание Союзного государства не означает утраты суверенитета Белоруссии. Об этом заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.
По его словам, в Договоре о создании Союзного государства прописано, что, несмотря на некие наднациональные структуры, за странами остается право вести независимую внешнюю политику и сохранять верховенство своей государственной власти во внутренней политике.
"Опасения, (…) что Беларусь чуть ли не завтра будет поглощена Россией, абсолютно беспочвенны",
– подчеркнул Макей. В то же время он пояснил, что в нынешнем мире небольшим странам, не обладающим значительными ресурсами, сложно выстоять в одиночку. Поэтому белорусы должны понимать: интеграция необходима, чтобы сохранить государство в принципе. В этом отношении показателен пример Евросоюза: его участники пожертвовали частью национальных функций при усилении сотрудничества. Так и с Беларусью. Главное, найти "взаимоприемлемые формы" интеграции, указал Макей в интервью "Коммерсанту".
Глава МИД РБ подтвердил, что из 28 союзных программ Москве и Минску осталось согласовать две: по созданию общего рынка газа и единого налогового законодательства. Ожидается, что они вскоре тоже будут готовы, и уже осенью Высший госсовет Союзного государства утвердит все "дорожные карты". 
В конце прошлой недели президенты РФ и РБ Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Сочи. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, лидеры обсудили и ситуацию с самолетомRyanair, и двустороннее сотрудничество. При этом, по мнению экспертов, Путин одним своим предложением спутал все планы Запада по изоляции Минска. 
Впрочем, и в российской элите есть силы, недовольные интеграцией РФ и РБ. Они проявили себя в августе прошлого года, когда обстановка в республике была особенно сложной. На это обратил внимание Макей.

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