Белоруссия сделала предложение Польше и Литве по решению миграционного кризиса - эксперт

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Восточноевропейские страны ссорятся с соседями, которые готовы пойти на компромисс

Текущую ситуацию с миграционным кризисом на белорусско-польских границах можно с уверенностью считать последствиями санкционной политики главы республики Александра Лукашенко в отношении европейских государств. Такое мнение выразил политолог Сергей Марков.

Если раньше пограничная служба Белоруссии сдерживала миграционные потоки, которые устремлялись через Польшу и Литву в западные страны ЕС, то теперь у Минска нет никаких причин для сдерживания ситуации, равно как и веских оснований помогать тем, кто объявил ему политический бойкот. Лишь после встречных действий Варшава зашевелилась, полагает политолог.



Оказалось, что восточноевропейские страны не могут самостоятельно обеспечить защиту границы или организовать лагеря для беженцев. Такая ситуация, считает эксперт, в целом характерна для аморфных властей.

"Люди копятся, силовики Белоруссии и Польши гоняют их от границы к границе. Белоруссия предлагает Польше и Литве помириться", – пояснил эксперт.

Марков указал, что Минск готов урегулировать ситуацию в обмен на прекращение вливаний в проект по свержению действующей белорусской администрации. Однако ни Варшава, ни Вильнюс не могут ответить в этом случае согласием. Не исключено, заявил он в интервью для телеканала "360", что те могут построить некие пограничные заграждения при поддержке Североатлантического альянса для расшатывания ситуации в Белоруссии.

Министерство внутренних дел Польши обнародовало кадры с ситуацией на границе – недавно сотни беженцев ринулись в сторону страны-члена ЕС, пытаясь прорваться через колючие заграждения.