Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Шнур - самый подходящий». Политолог ставит на стиль лидера новой партии в Росси...
"Мы узнали о продаже Украиной нашего «Норда» от «Комсомолки»: руководство крымск...
Порошенко рассказал, на чём основано сотрудничество Украины и Белоруссии
«Патриотизм – это не хвастовство ракетами, а развитие экономики!»
Главная / Украина

Белоруссия с начала конфликта на Украине приняла около 150 тысяч украинцев

26 октября 2018, 15:54  •  90 • Украина
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в страну с начала конфликта на Украине приехали около 150 тыс. человек.
 
© Kremlin Pool globallookpress.com
 

Об этом, как сообщает БЕЛТА, он сказал в ходе встречи в Гомеле с украинским лидером Петром Порошенко.

Он также отметил, что многие из тех, кто приехал в Белоруссию, уже возвращаются назад.

«Но главное не в этом. Главное в том, что этот тяжёлый период прошёл. Нам надо было людям помочь, трудоустроить, и мы с ними обходились как со своими людьми. Так что Гомель — это хороший, тёплый город для украинцев», — заявил Лукашенко.

25—26 октября в белорусском Гомеле проходит первый форум регионов Белоруссии и Украины.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

90
Источник
Похожие новости
26 октября 2018, 09:24
Голы экс-игроков «Спартака» и ЦСКА, победа киевского «Динамо» и рекорд Эмери: итоги 3-го тура группового этапа ЛЕ
26 октября 2018, 09:24
«Невысокая продуктивность»: США прогнозируют сокращение производства молока на Украине
26 октября 2018, 15:54
В украинской полиции назвали самый криминальный город страны

26 октября 2018, 12:39
Эксперт прокомментировал призыв депутата Рады не разрывать соглашение по Азовскому морю
25 октября 2018, 23:39
На Украине заявили о работе над сверхважными резолюциями в ООН
26 октября 2018, 15:54
Эксперт оценил призыв не говорить по-русски на форуме в Белоруссии
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
26 октября 2018, 03:09
«Подставит ли Израиль теперь свои самолеты?»: Комплексы С-300 в Сирии разглядели из к...
26 октября 2018, 01:24
Если нападут националисты, Русская церковь на Украине не продержится и часа
26 октября 2018, 03:09
«Земля и море будут гореть»: Украина назвала «болевые точки» России, на которые надав...
26 октября 2018, 09:39
«Украина загонит себя в тупик»: В Киеве придумали альтернативу разрыву договора с Рос...
26 октября 2018, 03:09
Если бы не MH17, Киев потерял бы половину Украины: Раскрыт мотив уничтожения «Боинга»...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
23 октября 2018, 10:09
«Всем стало страшно?» - Армен Гаспарян о «мощном ударе», который Киев нанес по России
23 октября 2018, 00:24
Воздушный разведчик США оценил вооружение Крыма с Черного моря
20 октября 2018, 17:09
Шойгу открыл фронт против США в Юго-Восточной Азии
25 октября 2018, 13:54
«Наводнение, дождь не прекращается»: жители Краснодарского края рассказали о ЧС из-за ливней
22 октября 2018, 01:39
Мощный комплекс ВСУ: чем «Ольха» превосходит «Смерч»
21 октября 2018, 19:09
США уничтожают города и села под носом у российской армии
25 октября 2018, 04:24
Смарт-бомба ждала своего часа: Эксперты объяснили - покушение на Захарченко было неминуемо
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.