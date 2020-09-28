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Белоруссия расколола ЕС: Варшава введет санкции в обход Брюсселя

28 сентября 2020, 21:10  •  89 • Политика
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Тихановская призывает не наказывать целые отрасли, чтобы не пострадали невиновные люди и компании
Если коллективный Евросоюз не сможет ввести ограничительные меры в отношении Белоруссии, то Польша сделает это самостоятельно. Об этом заявил глава польского МИД Збигнев Рау.
"Если не дойдет до введения таких санкций – мы говорим о санкциях, направленных на отдельных должностных лиц белорусского государства, – то страны нашего региона рассматривают – я говорю о соседях Белоруссии, входящих в ЕС, – введение национальных санкций", – цитирует министра TVP.info.
При этом поляк выразил надежду, что Евросоюз все-таки введет рестрикции. Он напомнил, что министры иностранных дел ЕС уже достигли консенсуса в конце августа в том, что Брюссель будет добиваться санкций против белорусских госчиновников, ответственных за фальсификации результатов выборов или за "жестокое обращение с представителями общественности после этих квази-выборов".
Он отметил, что дело было отложено из-за противодействия одной из стран Евросоюза.
"Но мы надеемся, что консенсус здесь будет достигнут в ЕС довольно скоро", – сказал Рау.
Речь идет о Кипре, который требует также наложения рестрикций в адрес Турции из-за незаконного бурения, проводимого Анкарой в восточном Средиземноморье.
В унисон с Варшавой выступила и оппозиционерка в изгнании Светлана Тихановская. Экс-кандидатка в президенты Белоруссии сегодня сообщила, что необходимо ввести точечные и персональные санкции против сторонников действующего главы государства Александра Лукашенко. Она считает, что нельзя наказывать целые отрасли, поскольку "могут пострадать частные компании и невиновные люди", говорится в ее телеграм-канале "Пул Первого".
Напомним, на прошлой неделе Латвия, Эстония и Литва расширили свои санкционные списки, введенные еще в августе. Вероятно, поводом к созданию очередной дубины стал факт проведения инаугурации Лукашенко, которая прошла неожиданно для всей мировой общественности.

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