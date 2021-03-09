Белоруссия "попросила на выход" польского консула после участия в странной акции

Белорусский МИД "попросил на выход" польского консула после его участия в странной акции, организованной в поддержку радикалов-антисоветчиков.

Министерство попросило консула Ежи Тимофеюка покинуть страну после того, как он принял участие в мероприятии, посвящённом памяти так называемых проклятых солдат, которое проходило 28 февраля в Бресте. Белорусские власти заявили, что действия дипломата грубо нарушают Венскую конвенцию о консульских сношениях.

В этой связи польской стороне была вручена нота, в которой консулу Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюку предложено покинуть территорию Республики Беларусь, - говорится в сообщении МИД Белоруссии.

Кроме того, ведомство вызвало временного поверенного в делах Польши в Белоруссии Мартина Войцеховского. Ему был заявлен решительный протест в связи с поступком консула.

Напомним, что "проклятыми солдатами" называют участников антикоммунистического движения, которое действовало в Польше в 1944-1953 годах. Они вели вооружённую партизанскую войну против правительства Польской Народной Республики и устраивали покушения на министров. По словам историков, скрывающиеся в лесах подпольщики нередко занимались грабежами, чтобы выжить, поэтому для многих поляков они были обычными бандитами.