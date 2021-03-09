|
Белоруссия "попросила на выход" польского консула после участия в странной акции
09 марта 2021, 21:45 • 233 • Политика
Белорусский МИД "попросил на выход" польского консула после его участия в странной акции, организованной в поддержку радикалов-антисоветчиков.
Министерство попросило консула Ежи Тимофеюка покинуть страну после того, как он принял участие в мероприятии, посвящённом памяти так называемых проклятых солдат, которое проходило 28 февраля в Бресте. Белорусские власти заявили, что действия дипломата грубо нарушают Венскую конвенцию о консульских сношениях.
Кроме того, ведомство вызвало временного поверенного в делах Польши в Белоруссии Мартина Войцеховского. Ему был заявлен решительный протест в связи с поступком консула.
Напомним, что "проклятыми солдатами" называют участников антикоммунистического движения, которое действовало в Польше в 1944-1953 годах. Они вели вооружённую партизанскую войну против правительства Польской Народной Республики и устраивали покушения на министров. По словам историков, скрывающиеся в лесах подпольщики нередко занимались грабежами, чтобы выжить, поэтому для многих поляков они были обычными бандитами.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
233
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 марта 2021, 03:30
|
08 марта 2021, 09:05
|
07 марта 2021, 02:50
|
07 марта 2021, 07:25
|
04 марта 2021, 00:35
|
03 марта 2021, 17:15
|
06 марта 2021, 14:00