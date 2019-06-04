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Белоруссия пролетела с "налоговым маневром"? Россия по-своему решила вопрос о компенсации ущерба за "грязную нефть"

04 июня 2019, 05:09  •  215 • Политика
Белоруссия, очевидно, пролетела со столь желанным для нее "налоговым маневром". Россия по-своему решила вопрос и уже договорилась с европейскими странами о компенсации ущерба за "грязную нефть".
Ранее Белоруссия после обнаружения примесей хлора в нефтепроводе "Дружба" заявляла об огромном ущербе. Постоянно говоря об этом, представители соседней страны пытались вернуться к вопросу о выплатах Россией надбавки из бюджета, то есть так называемому "налоговому маневру".
Однако Россия решила вопрос по-своему. Как стало известно, РФ уже договорилась с основными контрагентами по трубопроводу "Дружба" о компенсации причиненного загрязненной нефтью ущерба.
Как сообщает "КоммерсантЪ", определилась схема возмещения. Сначала потребители подсчитают свои убытки (преимущественно, они связаны с хранением грязной нефти) российским компаниям, а те переадресуют их "Транснефти". Сумму ущерба, соответственно, еще не подсчитали.
В переговорах о возмещени ущерба принимали участие как представители "Транснефти" и Минэнерго РФ, но и польской Orlen и французской Total (владеющей НПЗ Leuna в Германии). При этом 9 июня чистая нефть уже поступит на границу Белоруссии и Польши.
Как пояснил заместитель главы Минэнерго Павел Сорокин, на встрече был согласован алгоритм предоставления компенсаций. "Мы сейчас дали коллегам механизм, как потом это будет компенсироваться уже компаниям.
Нельзя единую сумму назвать для всех — у всех различная стоимость фондирования, складирования, скорость подмеса нефти, то есть каждая компания, каждый получатель имеет различные издержки в этой ситуации, это будут уже определять нефтяные компании со своими клиентами. Мы довели общий принцип для всех участников, соответственно, все понимают, как это будет рассчитываться", — заявил он.

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