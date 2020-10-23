Белоруссия приостановила транзит российской нефти

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"Черное золото" накапливается в резервуарах из-за технических неполадок

Минск приостановил транзит нефти по трубопроводу из РФ. Причиной являются технические проблемы в Польше, о чем стало известно сегодня, 23 октября.

В белорусском концерне "Белнефтехим" отметили, что из-за сбоя поступившая из России нефть продолжает накапливаться в резервуарах.

По словам пресс-секретаря "Белнефтехима" Александра Тищенко, после появлений технических неполадок Варшава направила белорусскому концерну просьбу о приостановке нефтяного транзита, который проходит по магистрали "Мозырь-Брест". Таким образом, транзит в польском направлении приостановлен до устранения неполадок.

Как отмечает источник, в настоящее время "Гомельтранснефть Дружба" занимается выполнением объемов по транзиту "черного золота".

Сейчас российская нефть накапливается в хабах на станции "Мозырь", сообщает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что Украина изъявила готовность прекратить газовый транзит из РФ. В Киеве считают, что таким образом могут навязать "Газпрому" конкуренцию, если российская корпорация откажется от продления контракта на транспортировку энергосырья через территорию Незалежной.