Белоруссия пригрозила России судом из-за «грязной» нефти. А зря

Автор:

Курганов Дмитрий

Белоруссия грозит судом

История с загрязнённой российской нефтью в трубопроводе «Дружба», казалось бы, вот-вот должна была сойти на нет. В СМИ появилась информация о первой компенсации, которую Россия заплатит одной из пострадавших стран – Казахстану. Речь идёт о 76 миллионах долларов. При этом в «Транснефти» заявили, что все понесшие убытки государства получат возмещение на равных условиях. Однако больше всего в течение двух с лишним месяцев возмущается Белоруссия. Очередная порция претензий из Минска стала известна сегодня, 28 июня.

Вице-премьер Игорь Ляшенко, выступая в парламенте, заявил, что испорченная нефть стала причиной выхода из строя на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе оборудования стоимостью 20 миллионов долларов. По его словам, либо Москва компенсирует потери Белоруссии в добровольном порядке, либо конфликтная ситуация будет решаться в суде. Также Ляшенко отметил, что республика недополучила около 630 тысяч тонн сырья, из которых 430 тысяч тонн недопоставлено на НПЗ «Нафтан», остальное – как раз на Мозырский НПЗ.

Компенсировать придётся, вопрос в способе

Похоже, накручивать показатели на счётчике Минск будет пытаться по максимуму. Из-за вынужденного простоя трубопровода республика упускает выгоду от транзита российской нефти. Глава компании-оператора нефтепровода в Белоруссии Олег Борисенко назвал сумму в 23 миллиона долларов. Эти данные касаются периода с апреля по июнь текущего года. В данном случае ОАО «Гомельтранснефть Дружба» предлагает два возможных способа компенсировать нанесённый ущерб: поднять тариф на транзит сырья на 21,7% или осуществить до конца 2019 года прокачку заявленных ранее «Транснефтью» объёмов нефти в размере 59,75 миллиона тонн. А ведь ещё есть упущенная прибыль от экспорта светлых нефтепродуктов, который является значимым источником доходов Белоруссии.

Фото: QiuJu Song / Shutterstock.com

Также Борисенко обвинил российскую компанию в том, что она чинит препятствия в доступе к арбитражным пробам нефти вопреки инструкциям и договорённостям. По его словам, имевшие ранее место доверительные отношения привели к тому, что весь трубопровод оказался загрязнён. Именно по этой причине теперь Минск намерен заняться установкой систем измерения количества и качества поступающей нефти на своих границах с Россией и Польшей. Такие действия глава белорусской компании-оператора мотивировал заботой об экономических интересах республики и её промышленной безопасности. Однако вскоре стало известно, что «Транснефть» отказала Минску в этой процедуре.

Нагнетание через СМИ

В общем, всё идёт к тому, что Белоруссия будет подгонять, что называется, ответ под задачу. В середине мая президент республики Александр Лукашенко пообещал взыскать с России «сотни миллионов долларов», что, по его словам, будет платой за «расхлябанность и разболтанность» на её территории. При этом он выразил уверенность, что Москва не станет оспаривать озвученный ущерб. Вот и восприняли в стране девятизначный порядок сумм как руководство к действию. И, конечно, необходимо привлечь как можно больше внимания СМИ, чтобы все в мире знали, о каких деньгах идёт речь.

Разумеется, свою вину Россия в загрязнении «Дружбы» не отрицает, другое дело, что дело не в расхлябанности, а в умышленном действии. Человеческий фактор, увы, такая тонкая штука, которую невозможно держать под контролем на 100%. Однако позиция, которую занимает Белоруссия со своей агрессивной риторикой, граничащей с шантажом, попросту неконструктивна. Ни Польша, ни Украина, ни тем более Казахстан, ставшие невольными участниками всей этой истории с загрязнённой хлоридами нефтью, не позволяют себе выступать в таком ключе. Да, на днях от польского концерна Orlen прозвучали слова о требованиях компенсации за понесённые убытки, но и эти действия будут произведены «после всех оценок».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: Drop of Light / Shutterstock.com

Белоруссия роет яму себе

А что же делает Минск? Будто прощупывает почву. 20 миллионов долларов – какая будет реакция? Ещё 23 миллиона – что теперь скажут? Проблема решается не путём прямых переговоров (во всяком случае, не только ими), а давлением в медийном пространстве. Потому что конкретное обоснование своего ущерба ещё нужно убедительно представить. Нет уверенности в том, что у Белоруссии это получится. Царьград уже писал о том, что испорченная нефть не является совершенно непригодной, в некоторых случаях содержащиеся в ней соединения хлора не нанесут такого ущерба, как оборудованию на нефтеперерабатывающих заводах. Самый простой пример – использовать её как печное топливо.

Пытаясь выделиться среди остальных пострадавших стран, Белоруссия, скорее, действует против самой себя. Комментаторы в Сети пишут, что Минску надо радоваться, что транзит вообще пока через них идёт, поскольку в будущем у России появятся и другие варианты. Возможно, именно поэтому наши соседи хотят нажиться на этой ошибке, получив максимум выгоды из сложившейся ситуации. Какое дело Минску, шесть, десять или тринадцать человек будут признаны виновными. Однако так и недолго лишиться российской скидки. Ещё неизвестно, не повлечёт ли это за собой ещё больший ущерб.

Кстати, именно до 13 выросло число фигурантов дела об умышленном загрязнении нефтепровода «Дружба», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Дмитрия Натариуса, адвоката директора ООО «Нефтеперевалка» Светланы Балабай. По его словам, к десяти находящимся под арестом или домашним арестом подозреваемым добавились ещё трое – с них взяли подписку о невыезде. Двое из десяти, к слову, арестованы заочно и находятся в международном розыске. Напомним, что по версии следствия нефть была умышленно загрязнена с целью скрыть масштабные хищения.