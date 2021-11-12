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Белоруссия предложила Евросоюзу решение миграционного кризиса
12 ноября 2021, 10:25 • 25 • Политика
В офисе Лукашенко рассказали о готовности к диалогу с европейскими странами
В администрации президента Белоруссии нашли способ для устранения конфликтной ситуации на границе с Польшей, где с минувшего понедельника скопились около тысячи выходцев из стран ближневосточного региона. По мнению заместителя руководителя офиса главы государства Ольги Чуприс, разрешить миграционный кризис возможно только в ходе переговоров.
В эфире "ОНТ" чиновница подчеркнула, что Белоруссия готова к диалогу с Польшей и Литвой, а также с другими членами Евросоюза. Она отметила, что руководство РБ и стран ЕС должно совместными усилиями разработать план действий, чтобы не допустить ухудшения миграционного кризиса, а также преодолеть возможные последствия конфликтной ситуации.
Кроме того, Чуприс призвала оценить действия польских пограничников с юридической точки зрения. Также она предложила подключить к решению проблемы с мигрантами верховных комиссаров ООН.
Примечательно, что Брюссель на сегодняшний день не настроен на переговоры с Минском. Евросоюз считает президента Белоруссии Александра Лукашенко виновным в эскалации миграционного кризиса и грозит Республике новыми санкциями.
К слову, ранее стало известно, что в пограничный конфликт пытаются влезть украинские боевики. Они уже направили соответствующий запрос главе МИД Польши.
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