Белоруссия пойдёт по пути России? В США готовят два вида санкций против страны

О готовности ввести санкции в пятницу заявил заместитель госсекретаря США Стивен Биган. По его словам, сначала ограничения будут носить персональный характер и затронут официальных лиц Белоруссии, которые "ответственны за насилие". Им будет запрещён въезд на территорию Соединённых Штатов, а все американские активы попавших в чёрный список людей будут заморожены. Биган не стал уточнять, о ком конкретно может идти речь в данном случае.

Если этого окажется мало, США готовы ввести секторальные санкции. В этом случае под ограничения попадут ведущие белорусские предприятия. Замглавы Госдепартамента подчеркнул, что Вашингтон не хочет наказывать обычных людей, но готов пойти даже на это.

Мы не хотим накладывать на белорусский народ никаких дополнительных мер наказания, если только это не является абсолютно необходимым и не поддерживает наши цели в Белоруссии, - отметил чиновник.

Напомним, что власти США сразу отказались признавать итоги президентских выборов в Белоруссии. Как только начались первые протесты, Америка призвала Минск обнародовать "реальные" результаты голосования. Таким образом Вашингтон выразил недоверие официальным данным белорусского ЦИК, согласно которым победу в президентской гонке одержал Александр Лукашенко.