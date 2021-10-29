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Белоруссия потребовала от США закрыть офис USAID в Минске
29 октября 2021, 15:35 • 148 • Политика
Власти Белоруссии потребовали от США закрыть офис агентства США по международному развитию (USAID) и Американский центр в Минске.
Власти Белоруссии потребовали закрыть в Минске офис агентства США по международному развитию (USAID) и Американский центр в Минске.
"20 октября 2021 года белорусские власти проинформировали Соединённые Штаты о новых мерах, направленных на воспрепятствование работе посольства США в Минске путём принудительного закрытия офисов Отдела по связям с общественностью посольства и Агентства США по международному развитию, включая Американский центр в Минске", - заявила назначенная США на должность посла в Белоруссии Джули Фишер.
21 октября по требованию властей США прекратило работу Генеральное консульство Белоруссии в Нью-Йорке.
МИД Белоруссии ранее отозвал выданное согласие на назначение Джули Фишер послом США в Белоруссии. Также власти республики предложили США сократить численность своего посольства в Минске до пяти человек.
Должность посла США в Белоруссии оставалась вакантной с 2008 года. В декабре 2020 года Госдеп США утвердил на неё Джули Фишер, однако она так и не прибыла в Белоруссию, напоминает "Интерфакс".
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