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Белоруссия попала в список «опасных» для граждан Украины стран

25 октября 2018, 01:09  •  88 • Политика
Климкин заявил об опасности пребывания украинцев в Белоруссии.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал Белоруссию потенциально опасной страной и посоветовал украинцам туда не ездить. Соответствующие заявления были сделаны во время интервью польскому изданию Rzeczpospolita.
По словам Климкина, у Киева нет никаких политических или экономических претензий к Белоруссии. Тем не менее он считает, что украинским гражданам опасно находиться в этой стране из-за большого количества агентов российских спецслужб.
«Это делает пребывание украинских граждан в Белоруссии потенциально опасным, и мы поговорим с Минском об этом», - цитирует издание слова главы МИД Украины.
Напомним, что Киев уже давно пытается убедить украинцев не ездить в Россию на заработки, а отправляться вместо этого в Европу, однако пока это не возымело никакого эффекта. Теперь к списку «запрещенных» для посещения стран добавилась Белоруссия.

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