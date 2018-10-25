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Белоруссия попала в список «опасных» для граждан Украины стран
25 октября 2018, 01:09 • 88 • Политика
Климкин заявил об опасности пребывания украинцев в Белоруссии.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал Белоруссию потенциально опасной страной и посоветовал украинцам туда не ездить. Соответствующие заявления были сделаны во время интервью польскому изданию Rzeczpospolita.
По словам Климкина, у Киева нет никаких политических или экономических претензий к Белоруссии. Тем не менее он считает, что украинским гражданам опасно находиться в этой стране из-за большого количества агентов российских спецслужб.
Напомним, что Киев уже давно пытается убедить украинцев не ездить в Россию на заработки, а отправляться вместо этого в Европу, однако пока это не возымело никакого эффекта. Теперь к списку «запрещенных» для посещения стран добавилась Белоруссия.
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