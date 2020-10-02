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Белоруссия помахала ручкой дипломатам Польши и Литвы

02 октября 2020, 21:25  •  121 • Политика
Белоруссия отозвала послов из Польши и Литвы для консультаций и попросила Варшаву и Вильнюс сократить число своих дипломатов в Минске. "Для Литвы это с 25 до 14 дипломатов, для Польши - с 50 до 18", - гласит заявление.
Министерство иностранных дел Белоруссии выступило с рядом громких заявлений в адрес Польши и Литвы. Странам было предложено почти в два раза сократить количество дипломатов на белорусской территории.
Сообщается, что власти Белоруссии довольно долго и терпеливо отслеживали все недружественные шаги Варшавы и Вильнюса. И ввиду их однозначной деструктивной деятельности МИД требует сократить число польских и литовских дипломатов в Белоруссии.
"Для Литвы это с 25 до 14 дипломатов, для Польши – с 50 до 18", - заявил в пятницу пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.
Он добавил, что белорусские послы в Литве и Польше также были отозваны в Минск для проведения консультаций.
Кроме того, МИД Белоруссии предписал иностранным дипломатам вести все дела с госструктурами только через внешнеполитическое ведомство страны. А все выданные иностранным журналистам аккредитации теперь аннулированы. Переаккредитация пройдёт по новым правилам.
Напомним, что именно из Польши ведётся Telegram-канал NEXTA, который подстрекал и координировал протесты в Белоруссии. А Литва не только дала убежище лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской, но и признала её избранным президентом Белоруссии.

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