Белоруссия помахала ручкой дипломатам Польши и Литвы

Министерство иностранных дел Белоруссии выступило с рядом громких заявлений в адрес Польши и Литвы. Странам было предложено почти в два раза сократить количество дипломатов на белорусской территории.

Сообщается, что власти Белоруссии довольно долго и терпеливо отслеживали все недружественные шаги Варшавы и Вильнюса. И ввиду их однозначной деструктивной деятельности МИД требует сократить число польских и литовских дипломатов в Белоруссии.

"Для Литвы это с 25 до 14 дипломатов, для Польши – с 50 до 18", - заявил в пятницу пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Он добавил, что белорусские послы в Литве и Польше также были отозваны в Минск для проведения консультаций.

Кроме того, МИД Белоруссии предписал иностранным дипломатам вести все дела с госструктурами только через внешнеполитическое ведомство страны. А все выданные иностранным журналистам аккредитации теперь аннулированы. Переаккредитация пройдёт по новым правилам.

Напомним, что именно из Польши ведётся Telegram-канал NEXTA, который подстрекал и координировал протесты в Белоруссии. А Литва не только дала убежище лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской, но и признала её избранным президентом Белоруссии.