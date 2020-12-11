Белоруссия получит помощь от Евросоюза

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В Старом Свете решили помочь жителям Республики

На заседании Еврокомиссии был одобрен пакет денежной помощи гражданам Белоруссии. Об этом сообщается на официальном сайте ЕК.

В нем указана сумма в €24 миллиона. Эти средства адресованы гражданам, предприятиям и также системе здравоохранения Республики, отмечено в заявлении.

Также в документе прописаны четыре основные направления помощи:

на поддержку гражданского общества и независимых СМИ;

на поддержку молодежи, в том числе через программу стипендий для студентов и молодых специалистов, пострадавших от политического кризиса;

на консультативную поддержку малых и средних предприятий (МСП) для повышения устойчивости к текущему экономическому спаду;

на повышение устойчивости здоровья за счет усиления способности белорусского общества реагировать на все еще продолжающуюся пандемию COVID-19.

Эта программа – часть пакета помощи в размере €53 миллиона. Ее ранее предложила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Туда же входит экстренная помощь ЕС в размере €3,7 млн, немедленно мобилизованная для жертв репрессий и независимых СМИ после президентских выборов в Белоруссии. Готовится дальнейшая поддержка на сумму €6 миллионов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко решил вопрос о войсках своей страны и России на западных границах.