|
Белоруссия получит помощь от Евросоюза
11 декабря 2020, 17:20 • 172 • Политика
В Старом Свете решили помочь жителям Республики
На заседании Еврокомиссии был одобрен пакет денежной помощи гражданам Белоруссии. Об этом сообщается на официальном сайте ЕК.
В нем указана сумма в €24 миллиона. Эти средства адресованы гражданам, предприятиям и также системе здравоохранения Республики, отмечено в заявлении.
Также в документе прописаны четыре основные направления помощи:
Эта программа – часть пакета помощи в размере €53 миллиона. Ее ранее предложила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Туда же входит экстренная помощь ЕС в размере €3,7 млн, немедленно мобилизованная для жертв репрессий и независимых СМИ после президентских выборов в Белоруссии. Готовится дальнейшая поддержка на сумму €6 миллионов.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко решил вопрос о войсках своей страны и России на западных границах.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
172
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 декабря 2020, 00:15
|
07 декабря 2020, 10:40
|
09 декабря 2020, 06:40
|
07 декабря 2020, 00:35
|
08 декабря 2020, 15:05
|
05 декабря 2020, 15:35
|
05 декабря 2020, 17:25