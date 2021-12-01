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Белоруссия ответит на любое давление Украины из-за заявления Лукашенко по Крыму - депутат

01 декабря 2021, 15:55  •  100 • Политика
Фото: Star-Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Пикировки Минска и Киева вышли на новый уровень
Во вторник, 30 ноября, президент Белоруссии Александр Лукашенко, давая интервью телеведущему Дмитрию Киселеву, признал, что Крым является субъектом России как фактически, так и юридически. Это заявление вызвало гневную реакцию на Украине. Противостояние политических элит двух государств продолжилось сегодня – ответное слово взял представитель РБ.
Депутат Национального собрания Олег Гайдукевич отметил, что Минск ответит на любые попытки Киева "наказать" Белоруссию за заявление ее лидера относительно Крыма. Де-факто он парировал министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, который ранее назвал риторику Александра Лукашенко потоком сознания. Глава МИД обещал ответить на этот шаг "по полной программе".
В заочном противостоянии белорусский парламентарий подчеркнул, что его страна является прагматичным государством, исходящим из собственных интересов. 
"Мы делаем так, как выгодно нам и нашему союзному государству – России", – заявил Гайдукевич.
Политик призвал украинских коллег внимательнее следить за выступлениями Лукашенко. Он отметил, что позиция главы государства относительно Крыма всегда была неизменной. По словам депутата, Лукашенко во время интервью повторил то, что говорил и раньше.
Парламентарий уверен, что большинство белорусов поддерживают позицию президента. Кроме того, по его мнению, Белоруссия не станет лишать Незалежную электроэнергии даже после враждебных выпадов со стороны украинских политиков.
Напомним, в ходе того же интервью Лукашенко посетовал на национализм киевских властей. Он заявил, что Белоруссия поддержит Россию, если Украина начнет открытое противостояние.
К слову, ранее политолог Игорь Тышкевич объяснил, почему глава РБ заговорил о признании Крыма. По мнению эксперта, Лукашенко надеется на торг с Путиным по ряду пунктов новой конституции.

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