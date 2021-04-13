Белоруссия отомстила популярному бренду за отказ от спонсорства ЧМ-2021

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Минск выявил ряд нарушений, допущенных компанией

Белорусские власти приняли решение о запрете ввоза и распространения ряда парфюмерной и косметической продукции производителя Nivea. Соответствующее заявление сделали в Министерстве здравоохранения республики.

Согласно приведенным данным, постановление о запрете на продукцию Nivea было подписано главсанитаром Белоруссии Александром Тарасенко еще 6 апреля. В ходе проверки специалисты профильного ведомства выявили целый ряд нарушений, которые, в том числе, допускались при продаже товаров.

Причиной запрета на ввоз стало отсутствие необходимой документации с подтверждением качества и безопасности, а также несоблюдение сроков годности, передает агентство "БелТА".

Также санитарно-эпидемиологическая служба республики выявила неисполнение ряда требований по производственному контролю продукции бренда Nivea. В целом, белорусские власти запретили реализацию практически 3 тысяч единиц товаров продукции от различных производителей в указанном сегменте.

В Министерстве здравоохранения республики заявили, что власти на регулярной основе осуществляют надзор за соблюдением законодательства республики о санитарном и эпидемиологическом благополучии населения.

Напомним, в этом году представители компании Nivea сообщили, что бренд намерен отказаться от спонсорства в чемпионате мира по хоккею, если мероприятие состоится в Белоруссии. В организации заявили, что таким образом выступают против дискриминации и насилия, подтвердив информацию на своей официальной странице в "Инстаграм".

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что решение IIHF о переносе является "выражением спортивной солидарности".