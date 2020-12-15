Белоруссия отомстила Литве за санкции

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Один из прибалтийских портов все-таки лишили экспорта

Дочернее предприятие "Белорусской нефтяной компании" BNK (UK) Limited временно приостановило экспорт нефтепродуктов через литовский порт Клайпеда. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на Klaipėdos nafta.

В пресс-службе компании уточнили, что контракты не будут выполняться в течение неопределенного времени, хотя договоренности остаются в силе. Тем не менее, грузы по-прежнему проходят через Клайпедский порт, но в меньших объемах.

Как повлияет решение белорусской компании на Klaipėdos nafta, пока оценить сложно, отметил коммерческий директор литовского предприятия Миндаугас Навикас. Он предположил, что отказ от выполнения договоренностей со стороны BNK может быть только началом и впоследствии грузы и вовсе прекратят проходить через Литву.

"Мы понимаем, что решения клиентов, скорее всего, продиктованы не экономической, а политической логикой, которую мы не можем контролировать",

– отметил Навикас. Именно поэтому KN будет расширять круг услуг и искать новых клиентов, передает Sputnik Литва.

Вопрос о перенаправлении белорусских грузов из портов Прибалтики в Россию встал после того, как Литва поддержала протесты в Республике и ввела санкции против Александра Лукашенко и его соратников. Несколько дней назад эксперты обратили внимание, что слова президента оказались пустыми угрозами, а экспорт по-прежнему идет через "недружественные" территории.