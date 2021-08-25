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Белоруссия отказалась от помощи Польши в содержании нелегалов на границе

25 августа 2021, 14:15  •  73 • Политика
Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Минск полагает, что Варшава может действовать без посредников
Польша направила застрявшим на границе мигрантам гуманитарную помощь, однако Белоруссия отказалась ее принять. Об этом сообщил замглавы польского МИД Марчин Пшидач.
По словам дипломата, на польско-белорусскую границу был отправлен автомобиль с палатками, одеялами, средствами личной гигиены для беженцев, однако белорусские правоохранители его не пропустили.
"Белорусская сторона тем самым показывает, что не заинтересована в разрешении этого дела, а стремится только обострить дискуссию вокруг этого вопроса",
– заявил Пшидач в эфире Польского телевидения.
В Минске дали кардинально противоположную оценку ситуации. По словам официального представителя белорусского внешнеполитического ведомства Анатолия Глаза, Варшава направила грузовик к пункту пропуска на польско-белорусской границе, даже не согласовав это по дипломатической линии. Более того, в Минске возник вопрос – зачем вообще Варшаве нужны посредники, если она может передать гумпомощь беженцам напрямую.
"С польской стороны, как мы видим по многочисленным кадрам в СМИ, хорошие подъезды для транспорта к месту их нахождения. Более того, по словам беженцев, они были задержаны в Польше и автотранспортом доставлены на границу. Так что по всем критериям туда можно спокойно подъехать. Но вместо решения вопроса устраивается вот это мультимедиа-представление",
– высказался представитель МИД Белоруссии. По его словам, белорусская сторона относится к нелегалам "человечно", оказывая им медицинскую помощь. Но мигранты прибыли сюда, чтобы попасть в ЕС. Поэтому действия Польши противоречат международным соглашениям, указали в Минске.
Ранее президент РБ Александр Лукашенко рассказал коллегам по ОДКБ, что на границе Польши и Белоруссии застряла группа иностранцев, которые пытались незаконно попасть на территорию Евросоюза, но были выдворены польскими силовиками.

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