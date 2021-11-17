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Белоруссия оставила Европу без нефти и электричества

17 ноября 2021, 14:05  •  208 • Политика
Фото: Friso Gentsch / dpa / www.globallookpress.com
На газопроводе "Дружба" начали внеплановый ремонт
Транзит российской нефти в ЕС через территорию Белоруссии приостановлен. Как пояснил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин, белорусский "Гомельтранснефть" неожиданно встал на ремонт, из-за этого прокачка сырья через его участок ограничена.
Ремонт, как ожидается, продлится трое суток. Учитывая, что транзит приостановлен с 16 ноября, возобновиться он сможет не ранее 19-го. До этого времени поставок нефти в направлении Адамовой Заставы в Польше не будет.
Нефтепровод "Дружба" тянется от Самары до Брянска, а затем делится на две ветки. Одна проходит через Украину в Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию, а вторая – через Белоруссию в Польшу, Германию, Латвию и Литву. С этими странами у Минска сейчас крайне напряженные отношения из-за миграционного кризиса.
Напомним, на белорусско-польской границе скопились тысячи выходцев из ближневосточных стран, которые целыми семьями пытаются попасть на территорию ЕС. Варшава отказывается принимать у себя просителей об убежище или пропускать их в Германию. Против толпы беженцев поляки выставили армию и военную технику. В ответ на попытку нелегально проникнуть за ограждение территории польские силовики применяют водометы и слезоточивый газ.
На фоне кризиса европейские лидеры возобновили личные контакты с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Возможно, к переговорам их склонила угроза Батьки остановить транзит углеводородов через территорию республики.
СМИ отмечают совпадение: 17 ноября остановил работу первый энергоблок Белорусской АЭС. По официальным данным, произошел технический сбой, причины которого устанавливаются, передает БелТА. Поставки вырабатываемой в республике электроэнергии идут в Латвию и Литву.

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