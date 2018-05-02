|
Белоруссия окажет Украине гуманитарную помощь на $80 тысяч
02 мая 2018, 12:24 • 96 • Украина
Белоруссия направит на Украину гуманитарную помощь на общую сумму около $80 тыс., сообщает пресс-служба белорусского правительства.
globallookpress.com © Sergey Kovalev/Russian Look
Соответствующее решение закреплено в постановлении Совета Министров республики.
«Обеспечить отпуск и оформление материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи Украине на общую сумму 160 544,11 рубля (около $80 тыс. — RT)», — говорится в документе.
Отмечается, что в качестве гуманитарной помощи на Украину будут доставлены мясные консервы, рафинированное дезодорированное рапсовое масло, сахар, хлебопекарные дрожжи, гречневая крупа, пшеничная мука, макаронные изделия, комплекты ученической мебели, шкафы для документов и холодильники.
Ранее координатор гуманитарных программ ООН по Украине Нил Уолкер заявил, что у агентств всемирной организации есть только 3% от суммы, которая необходима для оказания помощи жителям юго-востока Украины в 2018 году.
Подпишитесь на нас
96
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
28 апреля 2018, 11:09
|
26 апреля 2018, 07:10
|
28 апреля 2018, 07:39
|
28 апреля 2018, 10:39
|
26 апреля 2018, 07:09
|
30 апреля 2018, 15:09
|
27 апреля 2018, 09:09