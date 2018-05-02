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Белоруссия окажет Украине гуманитарную помощь на $80 тысяч

02 мая 2018, 12:24  •  96 • Украина
Белоруссия направит на Украину гуманитарную помощь на общую сумму около $80 тыс., сообщает пресс-служба белорусского правительства.
 
globallookpress.com © Sergey Kovalev/Russian Look
 

Соответствующее решение закреплено в постановлении Совета Министров республики.

«Обеспечить отпуск и оформление материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи Украине на общую сумму 160 544,11 рубля (около $80 тыс. — RT)», — говорится в документе.

Отмечается, что в качестве гуманитарной помощи на Украину будут доставлены мясные консервы, рафинированное дезодорированное рапсовое масло, сахар, хлебопекарные дрожжи, гречневая крупа, пшеничная мука, макаронные изделия, комплекты ученической мебели, шкафы для документов и холодильники.

Ранее координатор гуманитарных программ ООН по Украине Нил Уолкер заявил, что у агентств всемирной организации есть только 3% от суммы, которая необходима для оказания помощи жителям юго-востока Украины в 2018 году.

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